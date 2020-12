Se listen: Sådan bliver coronavaccinerne fordelt til plejehjemmene

Beboere på plejehjem i Ishøj, Herlev og København var de første plejehjemsbeboere i Region Hovedstaden, der lagde arm til den længe ventede coronavaccine.

Og i løbet af januar kommer turen til de øvrige plejehjem rundt omkring i regionen.

Plejehjemsbeboerne i Hillerød bliver tilbudt at få den første vaccine - alle skal have vaccinen to gange - den 10. og 11. januar, oplyser Region Hovedstaden, der står for fordelingen af vaccinerne.

Se hvordan vaccinerne bliver fordelt til plejehjemmene i Region Hovedstaden her

Rækkefølgen i fordeling af vaccinerne til kommunerne er fastlagt ud fra, hvordan incidenstallet (antal smittede per 100.000 borgere, red.) så ud den 10. december.

"På daværende tidspunkt - altså den 10. december - var incidenstallet forholdsvist lavt i Hillerød Kommune, men det har jo ændret sig efterfølgende. Som alt andet i håndteringen af Covid-19 sker der ændringer fra dag til dag, lige som det også kan ændre sig, hvor mange vacciner, der kommer til Danmark, og hvornår de kommer. Derfor er vi klar til at vaccinere med et aftalt varsel på 48 timer, hvis det lykkeligvis skulle vise sig at blive før planlagt," har Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og sundhed i Hillerød Kommune, tidligere sagt til Hillerød Posten.

"Vi har taget et lille men vigtigt første skridt. Nu skal vi hurtigst muligt ud til de mange ældre på regionens plejehjem, som stadig venter på en vaccine. Vi tager først plejehjemmene i de kommuner, hvor der har været største smittetryk," fortæller Jonas Egebart, der er formand for vaccinations-task forcen i Region Hovedstaden og lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital, i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Forventning er, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine 14. januar. Alle skal have to vacciner, og det forventes, at regionen kan gå i gang med anden vaccine fra den 17. januar.