Sensommeren forbarmede sig over pop-up-restauranten på Francis Cardenaus store terrassen, hvor gæsterne blev bænket på lammeskind ved langbordet. Billetterne til arrangementet kostede 950 kroner og blev solgt på 2-3 dage - og det kan være, at NaCl-kokkene tager turen til Lille Lyngby igen.

Se fotos: Top-kokke rykkede på landet

- Grundidéen er, at der ikke er nogle regler. Du kan lave lige det, du har lyst til, fortæller Rasmus Leck Fisher, som er direktør for NaCl. der står for Nordic Academy of Culinary Leisure og består af 18 kokke, som 3-4 gange årligt arrangerer en kulinarisk legeplads. Det sker som regel på en restaurant, som gruppen låner for en dag. Det kan være i København, på Fyn, Canada, Færøerne, London, Kina, Brasilien, og nu også i Lille Lyngby.