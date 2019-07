Se fotos: Social wellness i Østbyen

Se billedserie Da klokken slog ét, var der kun mødt to børn op, men Birgitte Jensen sendte dem ud for at finde nogle flere til at være med, og snart var der samlet en stor flok børn som hyggede sig sammen. Foto: Janne Mulvad

Hillerød - 03. juli 2019

Musikken vælter ud af ghettoblasteren, og flere og flere børn flokkes på græsplænen ved Brohuset. Der er stafet med både trillebørsgang, æggegang og løb for børnene fra Østervang og resten af Østbyen.

Birgitte Jensen, sognemedarbejder i Grønnevang Kirke styrer løjerne, assisteret af Salina og Amalie, som er deltagere på den 8. udgave af Grønnevang Kirkes »Assist«, en lejr for unge, der i en uge laver frivilligt arbejde i Østbyen.

- Vi brænder for at der skal ske noget godt for børnene. Det er første uge i sommerferien, og så er det godt, hvis der sker lidt for børnene lokalt, fortæller Birgitte Jensen, som selv bor i Østbyen.

- Det giver også noget fællesskab, når der er en stor gruppe børn, der leger sammen, siger hun.

For de unge, der deltager i Assist 2019, er børneaktiviteterne et lille afbræk i en uge med masser af havearbejde, rengøring og andet arbejde rundt omkring hos primært ældre i Østbyen.

- Det er flødeskummet. Hovedaktiviteten er ud og hjælpe. Men der skal være plads til lidt leg og hygge omkring det, siger Thyge Enevoldsen, som er sognepræst i Grønnevang Kirke.

Han holder i disse dage til i Brohuset, hvor han sammen med Ole Tornvig-Christensen, der også er formand for menighedsrådet, holder styr på tropperne. Et stort excelark viser, at de 25 assister har cirka 80 opgaver, der venter på dem de næste par dage.

- De første syv år er det lykkedes at komme det hele igennem. Vi er blevet færdige om fredagen hver gang. Vi startede med at være 7-8 assister, og nu er der 25, og på forunderlig vis passer opgaverne til antal frivillige, siger Thyge Enevoldsen.

- Vi skriver til folk, at hjælper er for ældre mennesker og andre med behov. Så er det op til folk selv at vurdere, om de skal bede om hjælp, siger Thyge Enevoldsen.

De unge »assister« er studerende fra forskellige videregående uddannelser, som medicin, pædagog, ingeniør, og historie. De kommer fra hele landet, og betaler hver 250 kroner for lejren i Hillerød, hvor de er indkvarteret i kirkens lokaler.

- De har siddet og læst hele året, og har lyst til at bruge den første uge af deres ferie på frivilligt arbejde, siger Thyge Enevoldsen.

Og de unge kommer også på arbejde i Hillerød.

- Det er jo ikke håndværkere, der kommer ud, men det er folk i 20'erne, så de kan tage fat.

I år er der rigtig meget havearbejde og rengøring til de unge, som hurtigt får snavs på de hvide logo-t-shirts. Men der er også andre ønsker på den lange liste.

»Køre en tur« - »Gå en lang tur m/kørestol«, »Også tid til snak«, står blandt opgaver som at rense tagrender og flytte hortensia.

En hel del beboerne på Plejecenteret Skovhuset har i år bedt om hjælp til forskellige opgaver.

- Det er ikke fordi, de ikke kan klare det på Skovhuset. Det er ekstra ting, og vi sender en frivillig ud til hver. Det er lidt social wellness for beboere på Skovhuset, siger Thyge Enevoldsen.

Mange af beboerne på Skovhuset har bedt om hjælp til deres tøjskab.

- Det med at få hjælp til sit tøjskab er efterspurgt. Det kan hjælpe at have en til at være med til at rydde op, og så kan man måske også dele minder om tøjet. Og så er der også lidt tid til at snakke. Når man får sådan en ekstra mulighed - så er der nogen, der griber den, siger præsten, som er begejstret over det, Assist har udviklet sig til - med stor efterspørgsel på hjælpen og god opbakning blandt lokale frivillige, som stiller op og laver mad til de unge og sørger for al det praktiske.

- Det er et fedt samarbejde mellem lokale, kirke og boligforening. Og det er ikke bare den her uge, det gør en forskel. Folk glæder sig til det, og glæder sig over det, når det er gjort. Folk gider hjælpe hinanden, uden at få noget for det, siger han.

De unge er også glade for Assist. 70 procent af årets deltagerne har været med før.

Thyge Enevoldsen har et bud på, hvorfor.

- Det er fordi, det har været en god oplevelse. Det går jo begge veje - en ting er at komme ud og hjælpe. De unge oplever også at blive inviteret ind i andre menneskers liv og oplever en enorm berigelse. Man tager ikke kun ud for at hjælpe, men også for at opleve, hvad relationer kan gøre, siger han og fortsætter:

- Det handler ikke om at gøre noget for at pudse din glorie, men at opleve, at i den udveksling ligger der livsmening og glædesdeling, som virkelig gør, at vi vokser, siger han.

Foran Brohuset er det stadig gang i ghettoblasteren. En stor flok børn er i fuld gang med en dyst i stoledans, mens Birgitte Jensen er faldet i snak med en flok mødre. De snakker om at fortsætte med lege og hygge for børnene hele sommeren igennem. Måske tirsdag og torsdag?

- Så opstår sådan noget, med udgangspunkt i det vi har lavet her, siger en tilfreds Birgitte Jensen.

Helt sikker er det, at der er aktiviteter for børn ved Brohuset onsdag, torsdag og fredag i denne uge. I dag, skal der bages pandekager, torsdag er der rundbold, og fredag er der hoppeborg. Det er klokken 13 til 15.

Assist er et samarbejdsprojekt mellem Grønnevang Kirke, Boligforeningen Kongevænget I og II og Kristeligt Forbund for Studerende.