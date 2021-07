Se billedserie Vibe Jensen har en naturfaglig baggrund fra Skovskolen i Nødebo, og holder i løbet af de næste par måneder en kursusrække om, hvordan man kan få en mangfoldig biodiversitet ind i sin egen have. Foto: Allan Nørregaard

Se fotos: Sådan får du liv i din have

Vi kan alle være med til at få mere mangfoldig biologi - og det begynder i baghaven.

Hillerød - 12. juli 2021

På Møn, på kalkoverdrevet Høvblege lever sommerfuglen sortplettet blåfugl.

Den findes kun her. Ingen andre steder i landet. Her lægger den sine æg på timian, og larven spiser af planten. På et tidspunkt slipper den taget i timianen og lader sig falde til jorden.

Det skal helst være hen på aftenen. For så kommer der måske en hederødmyre forbi, en ganske special myre, som er aftenaktiv. Måske når myren forbi, inden larven bliver ædt af et andet dyr - eller dør af sult. Og hvis det hele passer sammen, slæber myren sommerfuglelarven med ned i sit bo, i den tro, at det er en myrelarve, og her kan sommerfuglelarven nu spise sig fed i de rigtige myrelarver, til den forpupper sig.

Når den sortplettede blåfugl er flyveklar, skal den lynhurtigt ud af boet, inden myrerne opdager, hvad der er foregået - og angriber den. Hvis sommerfuglen når ud af myreboet i live, har den nu få dage til at parre sig, finde en passende timianplante og lægge sine æg.

- Den sortplettede sommerfugl er meget sjælden, og meget specialiseret. Den sætter store krav til sit levested. Det skal være lysåben og med lav vegetation, så både fødeplanten timian og værtsmyren, hederødmyren, trives.

Sådan forklarer Vibe Jensen, som har en naturfaglig baggrund fra Skovskolen i Nødebo, og i løbet af de næste par måneder holder en kursusrække om, hvordan man kan få en mangfoldig biodiversitet ind i sin egen have.

For det er der brug for. Insekterne forsvinder fra den danske natur, og det er et symptom på, at menneskerne har inddraget alt for mange arealer til veje, byer og landbrug. For der er ingen levesteder og ingen føde til insekter i kornmarker og asfaltørkener.

Og heller ikke i parcelhushaverne, hvor græsslåmaskinerne startes hver lørdag klokken 10.

Og heller ikke i parcelhushaverne, hvor græsslåmaskinerne startes hver lørdag klokken 10.

- En klippet græsplæne bliver tør og varm, og der er ikke skjul til edderkopper og græshopper. Der er ingen blomster eller urter, der når at vokse op, så insekterne kan finde pollen og nektar. Bellis og mælkebøtter når lige at stikke hovedet op, og så bliver de slået af græsslåmaskinen, siger Vibe Jensen.

- En slået græsplæne er traditionelt set et symbol på ordentlighed. Alt skal helst stå stramt og kortklippet, det er vi jo vant til. Nogle steder er der endda regler for, hvad der skal gøres i haver og rabatter. Naboen kan også have en holdning til det, siger hun, som gerne vil have, at vi skal gøre det anderledes.

- Det er fint at have et område til at spille bold på og til at gå med bare tæer. Men hvis du lader græsset stå, får du mere liv i din have, siger hun.

- Der er cirka 1,2 millioner huse med haver i Danmark. Og 230.000 kolonihaver. Hvis bare 25 procent begyndte at tænke i nogle af de her baner, vil det skabe flere levesteder og mad til fugle, insekter og andre dyr. Selv en lille parcelhushave kan have mange gode natur elementer, og også på en altan kan du lave rigtig fine småbiotoper. Det kan ikke reddede den sortplettede blåfugl, og det er heller ikke den, du får ind i haven. Men det kan gøre en forskel, siger hun.

Kursus i naturhaver Og Vibe Jensen har opskriften på, hvordan man gør sin have til et paradis for insekterne og dermed også for fugle, pindsvin, snegle, edderkopper og meget mere.

Opskriften kan man få hvis man melder sig til hendes kursusrække om naturhaver, som gennemføres på gården Mangholm mellem Tulstrup og Alsønderup fra juli til september.

Men her i avisen løfter hun lidt af sløret til glæde for vores læsere.

Kort fortalt skal der være levesteder, fødekilder, vækstplanter, og hjemmehørende arter, arter som er fint tilpasset hinanden i en symbiose mellem planter og dyr.

- Man skal vide, hvor levestederne er, og hvad et godt levested er. Dyrene skal have noget at spise, og de skal have et sted at bo. I stedet for en ligusterhæk, så plant en tjørnehæk, som har virkelig mange insektarter tilknyttet tjørn, siger Vibe Jensen.

Fantastisk natur Det er ikke tilfældigt, at kurserne holdes på Mangholm. Her bobler det nemlig af mangfoldighed.

- Jeg har været så heldig at være flyttet ind på en gård, hvor der i forvejen var fantastisk natur. Gården har være økologisk i 20 år. Og nu arbejder jeg bevist med biodiversitet. Jeg tager nogle valg i landbruget, som er styret af, at det skal være godt for naturen og biodiversiteten, siger Tine Hage, som ejer Mangholm, som har fundet noget ret spændende i den smukke allé der fører op til Mangholm.

- Vi opdagede pludselig, at der voksede østershatte op af grenene. Så når vi lige mangler lidt aftensmad, går jeg ud med en kniv og høster nogle østershatte, siger hun.

På Mangholm dyrker Rikke Lentz sine økologiske blomster, og har anlagt en stor staudehave. Her blomstrer stauderne i massevis i juli.

- Selv om det er kulturplanter, kan de være gode at have i haven, for de giver jo også nektar, og man får en langstrakt blomstring, siger Vibe Jensen, som tilføjer, at de ikke skal fylde det hele.

Det gør de heller ikke her. I kanten af staudehaven står masser af tidsler og brændenælder.

- Brændenælder er fantastiske. De er værtsplanter for sommerfuglene dagpåfugleøje og nældens takvinge. De kan være helt levende af larver, der spiser bladene, siger Vibe Jensen.

Baghave fuld af liv På gårdspladsen er en indhegning med høns og får. Og en stor stilkeg, som Vibe Jensen begejstret viser frem.

- Et stort gammelt træ er næsten et helt økosystem i sig selv. Insekterne lever af bladene, fuglene lever af agern, der vokser lav og svampe. Der er rigtig meget liv, der udfolder sig. Der er næste 2000 forskellige svampe og laver tilknyttet stilkegen, som bor specifikt på den art. Og de er også en del af biodiversiteten. Der er jo meget fokus på sommerfugle, bier og insekter. Men der er også alle de arter, vi ikke ser. Jeg synes, vi er moralsk forpligtigede til at bevare dem. Vi ved jo ikke, hvad det betyder, hvis de arter en dag ikke er her? Måske får man en ubalance, hvis de mangler, siger hun.

Og så er der Tine Hages baghave. Den er noget større end de fleste parcelhushaver, men den er nærmest et skoleeksempel på de elementer, man kan indføre i sin have for at få mere liv.

Ved indgangen ligger en bunke sten.

- Snoge og salamander, kan gemme sig i sådan en bunke sted. Arter af bier og sommerfugle kan overvintre. Og ligger den i fuld sol, kan de vekselvarme dyr, som sommerfugl og firben sætter sig på de varme sten og suge varmen til sig, og så kan de flyve igen og bevæge sig igen.

Inde i haven er græsset slået, men det er ved at være et stykke tid siden, og en masse gule kongepen er vokset op.

I den ene ende af haven står et æbletræ. En stor del af stammen er hul, mens resten af træet vokser videre.

- Der er en gren, der er knækket af, og så er der gået råd i, så stammen er blevet hul. Men træet har stadig æbler, selv om det er halvt dødt, for det har stadig et fint rodsystem, så det kan få vand, og der er stadig blade, der laver fotosyntese. Og det myldrer af liv.

For i det hule træ kan hulrugende fugle flytte ind, biller og snegle gemmer sig under den løse bark, hvor der vokser lav og svampe. På samme vis står der midt på græsplænen et asketræ, et veterantræ, som også er delvist dødt. Her bor en masse flagermus.

- Træer som de to har mange ikke mange steder. De får ofte ikke lov at blive stående, hverken i produktionsskovene, i parkerne eller i æbleplantagerne.

Men har man sådan et træ i sin have, skal man lade det stå, lyder det fra Vibe Jensen.

Skovbryn og sø For enden af haven er en sø, og netop vand er en af de ting, der kan give mere liv i haven. Tines baghave har endda et skovbryn.

Vibe Jensen remser op, hvad hun ser: Brombær, hyld, mirabel, bøg, hvidtjørn.

Alle samme arter med nektar, pollen og bær.

- Der er de første ti træarter i det krat. Og det er helt tæt ned til jorden. Det er et virkeligt godt fuglekrat til at lave reder. Så kan de bo der, og flyve ud i haven og fine føde. Der lever sikkert også masser af mus i det krat. Måske kommer der en rovfugl og sætter sig i veterantræet, siger Vibe Jensen.

Under vores fødder vokser små bitte lilla blomster sammen med hvidkløver.

Den lille blomst hedder brunelle, og er en lille urt, er blomstrer rigtig længe. Og sådan en er der plads til i de fleste græsplæner.

- Du kan jo stadig spille fodbold, selv om der er de her arter, siger Vibe Jensen.

Få Aurora i haven Og den sortplettede blåfugl - når man ikke kan få den, hvad kan man så få?

En lidt nemmere sommerfugl er Aurora, fortæller Vibe Jensen:

- Den lægger sin æg på løgkarse, og larverne spiser bladene. De voksne sommerfugle spiser nektar fra blomstrende urter. Det er så snedigt indrettet, at de ikke spiser de samme, så de ikke konkurrerer. Så vil du have aurora, skal du have noget til de voksne og noget til larverne.

Det første af Vibe Jensens kurser om naturhaven er på torsdag den 15. juli. Der er ledige pladser og mulighed for tilmelding via kontakt@naturesincluded.dk. Læs mere om kurserne på Mangholms facebookside.