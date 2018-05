Se billedserie Som nuværende formand for Hillerød Forsyning, blev det i går Klaus Markussen (V), der fik lov at klippe snoren til Solrødgård Renseanlæg, som har været en del år undervejs. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 02. maj 2018

Se fotos: Renseanlæg endelig indviet

I fremtiden bliver Hillerød kendt for sit overdækkede renseanlæg, forudsér totalentreprenør.

- Hillerød er nok mest kendt for Novo Nordisk i dag, men jeg er ret sikker på at Hillerød i fremtiden også vil være kendt for dette renseanlæg. Der findes ikke mange renseanlæg i verden, der er helt overdækket som det her, sagde administrerende direktør i Jakobsen & Blindkilde A/S, Esben Pedersen, da Solrødgård Renseanlæg onsdag blev indviet.

Esben Pedersen fortalte også, hvordan opførelsen af Solrødgård Renseanlæg er den største opgave, hans virksomhed har påtaget sig - og at det ikke er sket uden udfordringer.

- Vi gik i gang i juni 2014, og herefter et det gået slag i slag. Efter tre års arbejde var vi næsten færdige med at bygge anlægget, og siden juni er tiden gået med test og mangeludbedring, fortalte han om de fire års arbejde, hvor han takkede for samarbejdet med Hillerød Forsyning.

- Til tider kunne bølgerne gå højt, og der har været søvnløse nætter, men vi har altid på en konstruktiv måde fundet de rigtige løsninger, så vi i dag står med et anlæg, som vi kan være rigtig stolte af, sagde han.

Det var Hillerød Forsynings nye formand, Klaus Markussen (V), der klippede snoren ved renseanlæggets officielle indvielse.

- Som bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning er det en dag, jeg har ventet på i meget lang tid, og det ved jeg, at jeg ikke er ene om. Men nu er vi her, og kan indvie vores nye centralrenseanlæg. Hillerød er inde i en meget positiv udvikling. Der bliver planlagt, der bliver bygget, og den udvikling betyder, at vores gamle renseanlæg er fuldt udnyttet. Og det giver ikke mening at udvide det, inde midt i et villakvarter, sagde Klaus Markussen i sin tale ved åbningen, som blev holdt i renseanlæggets centrale hal, 115 meter lang og 50 meter bred, opført i råt beton og med en rumklang som i en domkirke.