Se fotos: Rejsegilde på godt gemt byggeplads

Borgmester Kirsten Jensen glædede sig over, at den gamle by bliver respekteret, selv om shoppingcenteret udvides. - Nummer 25 findes stadigvæk, også når Slotsarkaderne udvider. Det er vigtig at få udvikling og at få noget nyt i byen, men også passe på det, vi har. Det synes jeg, at det her projekt er et skoleeksempel på - at det nye og det gamle kan passe godt på hinanden, sagde hun i sin tale ved rejsegildet. Foto: Janne Mulvad