Se fotos: Levende julekalender er i gang

Det er den første dag i december. Nedtællingen til jul er begyndt. Så langt er alt som det plejer.

Som altid i december triller julebrandbilen ind på Torvet ganske kort efter klokken 17. Levende Julekalendertid.

Men her holder normaliteten op. De to udsendte fra nissekorpset, Mirko og Pulter, kommer nemlig ikke for at tage børnene med på nissejagt i byen. I stedet går de bare et par meter fra brandbilen og ind i et stort, hvidt partytelt.