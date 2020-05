Se billedserie Foto: Kenn ThomsenBostedet Føstruphuse i Nødebo har en træskulptør, Søren Brynjolf, på besøg. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Kunstner har skabt flot træskulptur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Kunstner har skabt flot træskulptur

Hillerød - 02. maj 2020 kl. 11:14 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svanerne putter sig i vandkanten af Esrum Sø, fuglene kvidrer fra de store trækroner og en syrligsød duft breder sig på den idylliske grund ved bocentret Følstruphusene i Nødebo.

Duften kommer fra et stort og formentlig 100 år gammelt ægte kastanjetræ, som træskulptør Søren Brynjolf netop har har savet i for sidste gang.

Inspireret af den smukke natur på grunden og efter ønske fra bostedet har han i ugens løb omdannet kastanjetræet, der var angrebet af svamp, til en prægtig skulptur, der troner på toppen af skråningen ned mod søen.

Det skal være til at skabe en rammefortælling for området, og være noget borgerne på stedet, der er unge og voksne med særlige behov, kan nyde, forklarer kommunikationsmedarbejder Lene Rita Imbæk fra Følstruphusene.

- Det skal være et spændende miljø, borgerne har lyst til at bruge, og som man kan fabulere ud fra. Nogle vil synes, den er smuk, og med andre kan man tale om den og fortælle historier. siger hun.

Kvinden i skulpturen er Ydun fra nordisk mytologi, som også har lagt til en æblelund på grunden, og de mange dyr, hun er omgivet af, som ugler, svane og egern, kan bruges som udgangspunkt til samtaler om familie og venskab, forklarer Lene Rita Imbæk.

Egentlig skulle projektets idéfase have været med direkte inspiration fra borgerne på bostedet, men grundet corona kunne det ikke lade sig gøre.

Søren Brynjolf, der oprindelig er uddannet musikpædagog, men siden 1996 har arbejdet professionelt som kunstner, har brugt otte motorsave til at skabe skulpturen, der i stedet er blevet til efter idéer og ønsker fra Lene Rita Imbæk og ham selv.

- Som kunstner har man nogle idéer, men det er fantastisk at komme ud til kunden og lave det, de vil have. Beboerne har vist en nysgerrighed, og den største glæde er at se folk indtage det, jeg har lavet, siger han.

Det har de på en måde allerede gjort, for det er ikke første gang, Søren Brynjolf har svunget motorsaven i kunstens tjeneste ved Følstruphusene.

Han har tidligere skabt en ræv ud af en træstub og kreeret en særlig bænk.

- For en institution som denne, så er det med til at give identitet og skabe en kultur på stedet. Jeg er glad for at kunne bidrage til æstetikken, siger han.

Bocentret har generelt gang i en fornyelse udendørs, forklarer Lene Rita Imbæk.

De vil skabe et miljø, der giver borgerne, hvoraf nogle er handicappede og sidder i kørestol, mulighed for at sanse ting på deres præmisser.

- Vi er ved at skabe Følstrup 2.0. Vi har fået lavet et bålsted, hvor vi kan bage pandekager, og fået gynger og kørestolsgynger. Alt sammen for at stimulere sanserne, siger hun.

Det er derfor også håbet, at den yderst detaljerede og flere meter høje træskulptur kan være med til at fortsætte de tendenser, som Følstruphusene allerede oplever, er på vej.

- Mit indtryk er, at der er øget aktivitet, og der kommer flere ud. Medarbejderne fortæller, at det er dejligt at have noget at tale om, siger hun.

Kastanjetræet Søren Brynjolf har arbejdet med, anslår han til at være mellem 90 og 110 år gammelt, og så er det blandt de allerstørste træer, han har fået lov at arbejde med.

Så er mulighederne for, hvad det gemmer på, også større.

- Det var Da Vinci, der sagde, at skulpturen er allerede derinde bagved, man skal bare tage det overflødige væk, siger han med et smil.

Han forklarer desuden, at den syrlige duft, som netop ægte kastanjetræer har, er med til at sikre, at skulpturen kan holde mange år fremover. Skulpturen skal også have en omgang træbeskyttelse - gerne med UV-filter, så det ikke blegner helt.