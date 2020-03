Se fotos: Klimadag i en coronatid

Se billedserie Elever fra Grundtvigs Højskole arrangerede lørdag klimadag med fokus på, hvad man selv kan gøre for at være mere klimavenlig. Foto: Thomas Olsen

Elever fra Grundtvigs Højskole stod bag en klimadag lørdag.

Hillerød - 08. marts 2020

Det skulle handle om klimaforandringer og klimakatastrofens ofte, da der lørdag var Klimadag i Slotskirkens Hus. Og deltagerne dukkede også op, der var Poetry Slam om klima, vegansk chili på frokosttallerkernerne og melormesnacks på bordene.

Men som alt andet i disse dage, blev Klimadagen vendt op og ned på grund af corona.

- Formålet med klimadagen er at engagere borgere i Hillerød i klimakampen. Vi håber at kunne give noget viden, og have et konstruktivt perspektiv, så det ikke bare skal handle om, at det hele er noget lort. Men have fokus på, hvad vi kan gøre i vores hverdag for at blive mere klimavenlig, fortæller Julie Valentin Toldbod, som er en af eleverne på Grundtvig Højskoles hold »Gør en forskel«, der står bag klimadagen.

Eleverne håbede blandt andet at få en masse til at melde sig som indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps indsamling søndag, som blev aflyst på grund af coronafare.

- 42 elever fra højskolen skulle have været ude og samle ind, siger Julie Valentin Toldbod.

En workshop skulle have malet bannere og skilte til den store klimademonstration nu på fredag.

Som også er aflyst for ikke at give coronavirussen frit løb mellem klimaaktivisterne efter statsministerens anbefaling om at opgive alle arrangementer med mere end 1000 deltagere.

Oskar Kluge, som er elev på Frederiksborg Gymnasium og aktiv i Fridays for Future, fortæller at man overvejer et andet arrangement i stedet, hvor man sætter en blomst eller plante på Torvet i Hillerød for hver person, der ville have deltaget i klimastrejken.

- Vi har ikke helt besluttet os endnu, om vi kan gøre det. Men det er en idé vi har, for vi har jo fået lov at holde den strejke, siger han.

Han ser nu i stedet frem til klimastrejken den 24. april, som bliver gennemført i hele verden.

Marie Schmidt fra Hillerød Klimanetværk forsøgte i stedet at hverve folk til en happening i Slotsarkaderne, hvor ideen er at lave det, hun kalder en »Die-In«, hvor deltagerne skal smide sig på gulvet for at illustrere de mange mennesker, der er døde som følge af klimaændringer. Bannerworkshoppen blev derfor lavet om til at lave banner til hendes happening i stedet for fredagens klimastrejke.

- Vi skal have et synligt banner, der viser et budskab. Det kunne være »Vi mindes de tusinder, der allerede er døde som følge af klimakatastrofen«, siger Marie Schmidt og bladrer i store udprints med budskaber som »Skovbrande i Australien 2019/2020: 34 mennesker døde. 400 millioner dyr døde«. »Varmebølge 2003 Europa: 70.000 døde« og »Værste oversvømmelse i registreret historie i Kerala, Indien 2018: 361 mennesker døde. 5,4 millioner berørte«.

Sognepræst i Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen appellerede til deltagerne om at donere penge til Folkekirkens Nødhjælp.

- 17.000 skulle have været ude og samle ind. Nu står indsamlingsbøsserne her. Og maden er jo gratis i dag, og så kan man jo donere lidt. Pengene går til dem, der er ramt af klimaforandringer. Ikke herhjemme i Danmark, men der, hvor det er lidt værre, end at Gudenåen løber over sine bredder, sagde han.