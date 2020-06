Se billedserie Axel Vang måte nøjes med at se til, mens Simon Holbek som den eneste løb de 25 omgange færdige. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Axel missede verdensrekord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Axel missede verdensrekord

Hillerød - 03. juni 2020 kl. 21:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev desværre ikke til nogen verdensrekord, da det 15-årige løbetalent Axel Vang fra FIF Hillerød onsdag klokken 18 satte ud på sit rekordforsøg.

Læs også: Han vil være verdens hurtigste

10.000 meter, eller 25 omgange på Hillerød Stadion skulle løbes på mindre end 29 minutter og 56 sekunder, og for at bakke op om rekordforsøget var fire andre løbere mødt op fra hele landet, blandt andre maratonløberen Thijs Nijhuis fra Viborg, der skulle have været til OL i Tokyo. Onsdag tog han turen til Hillerød for at hjælpe Axel Vang med at nå sit mål og komme på listen som verdens hurtigste 15-årige på 10.000 meter distancen.

På sidelinjen stod Axel Vangs forældre og flere andre tilskuere, blandt andre borgmester Kirsten Jensen, som på et ganske stille stadion spændt så de fem løbere gennemføre bane efter bane i en tid, der så fornuftig ud. To løbere faldt fra, mens resten af feltet løb videre sammen med Axel Vang.

Men efter 21 runder var det slut. Axel Vang standsede sit løb, og kastede sig om i græsset ved siden af banen, tydeligt skuffet og ked af det. Stilheden på stadion var larmende, mens de sidste løbere fortsatte. En mere stod af og kun Simon Holbek fortsatte og blev klappet i mål af den lille tilskuerskare.

Bagefter kunne Axel Vang ikke skjule sin skuffelse over dagen, hvor en temperatur på 23 grader måske var det, der knækkede ham.

- Jeg er sgu ked af det. Det var meget ærgerligt. Men jeg er i mit livs form, det ved jeg. Jeg havde 15 gode omgange, og så blev det bare så varmt. Det kom ud af det blå, og pludselig var det som at løbe med en kæmpe rygsæk på, sagde han.

- Jeg var så meget i rødt. Det hele slørede bare. Der var ikke mere, sagde den unge løber og fortsatte:

- Det er i dag jeg lærer noget. Det er det her, der motiverer mig til at sparke endnu hårdere næste gang. Selv om det er svært at se lige nu.

Rekordforsøget var i første omgang planlagt til den 19. april, men endte med at blive udsat flere gange på grund af corona.

- Det har påvirket mig, at der var så meget uvished hele tiden. Men jeg ved ikke, om det havde været bedre for to måneder siden. Jeg var jo så klar i dag, som jeg kunne være.

Sidste år lykkedes det at komme på listen som den hurtigste 14-årige, da Axel Vang på Østerbro stadion i København løb 10.000 meter i tiden 30.50,02 minut. Om kort tid fylder Axel Vang 16 år, og dermed en mulighed for at komme på listen som 16-årig.

- Det prøver jeg næste år. Det er der ingen tvivl om, lød det selvsikkert fra den unge løber, som nu skal koncentrere sig om at afslutte folkeskolen.

- Og så skal jeg på træningslejr, sluttede Axel Vang.

relaterede artikler

Stævneforbud standser rekordforsøg 14. maj 2020 kl. 18:20

Axel håber på rekordforsøg på stadion 15. april 2020 kl. 11:05

Lokal atlet sætter ny dansk rekord 02. januar 2020 kl. 15:37