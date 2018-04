Se billedserie Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Alle ville hjem til isen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Alle ville hjem til isen

Hillerød - 08. april 2018 kl. 17:09 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er det HjemIs, der kommer hjem til kunderne. Men søndag slog HjemIs dørene op til isdepotet i Hillerød, og det blev et sandt tilløbsstykke.

Se fotograf Kenn Thomsens billeder fra isdepotet her.

Det bimlede som aldrig før i Hillerøds industrikvarter, da der var Åben Hus i HjemIs' depot på Ydunsvej søndag formiddag. Børnefamilierne valfartede til depotet fra alle sider, og udover at sikre sig en gratis is, gjaldt det for mange om at få lov at ringe med klokken i en af de blå isbiler, så den velkendte klokke gjaldede igen og igen ud over kvarteret.

Midt i det hele stod depotbestyrer Thomas Hornum og var ganske overvældet.

- Det er helt fantastisk, så mange her er. Der bliver bare delt smagsprøver ud, lød det fra bestyreren, som er så ny på jobbet, at det er første gang, han er med til at holde åben hus.

- Det er for at holde en fest og vise kunderne, at vi er. Men også for at skyde sæsonen i gang. Folk spiser is året rundt, men vi kører dobbelt så mange ture om sommeren, som om vinteren, sagde han.

Men især en tur ind i depotets gigantiske fryser var et hit hos gæsterne.

- Folk synes det er rigtig sjovt at komme ind i fryseren, sagde Thomas Hornum.

Foran fryseren stod gæsterne tålmodigt i en lang kø, som faktisk var en god bid længere end køen til de gratis smagsprøver. Døren ind til det iskolde rum, hvor temperaturen er minus 25 grader, blev åbnet hvert 15. minut, og så gjaldt det ellers om at skynde sig ind, haste gennem gangene og forbi de mange papkasser med is, og så ud i forårsvarmen igen.