Se de mange flotte billeder: Åbent hus på Nyt Hospital Nordsjælland

Søndag var der åbent hus på Nyt Hospital Nordsjælland med 800 tilmeldte. Se de mange flotte billeder her.

Nyt Hospital Nordsjælland skal være et kulturelt centrum for Hillerød, fortæller designchef Mette Stokholm.

- Vi vil gerne have et hospital, hvor vi ikke bare behandler syge, men hvor man også kommer forbi for at bruge kantinen og caféen eller konferencelokalerne, siger hun.

Uden for hospitalet kommer der en cardio-rute, man kan følge og træne sit hjerte, og indenfor kommer rammerne også til at byde både syge og raske velkomne.

- Vi vil gerne have, at hospitalet understøtter lokalsamfundet. Vi får kunst på væggene støttet af fonde, siger Mette Stokholm.

Hun står uden for besøgscentret med udsigt over byggepladsen nord for Overdrevsvejen. Denne søndag (den 5. september) er der åben byggeplads. Der er udsolgt med 800 tilmeldte. Først bliver de budte velkommen, derefter er der udstilling af arkæologiske fund og information om byggeriet i besøgscentret, inden turen rundt på byggepladsen venter, og til sidst er der en sandkasse at lege i, en ambulance at undersøge og ristede pølser med brød og Cocio under havepavilloner med lounge-musik.

Firkløver er en smart form Det nye hospital bliver firkløverformet, fordi firkløveret er en effektiv form. Mette Stokholm viser de fire hjørner i en firkant med tommel, pege, ringe og langefinger. Så samler hun fingrene en smule for at illustrere, at hjørnerne bliver trukket ind mod midten. Det skaber en firkløver.

- Hospitaler er enten høje eller lange, tænk på Herlev og Hvidovre, og enten skal du vente på elevatoren eller gå langt. Vi bad vores arkitekter om at gøre det bedre. Ved at trække de fire hjørner ind mod midten kan vi kombinere korte afstande med god udsigt og lys på stuerne, fortæller hun.

Kløverformen skaber meget mere facade på de samme kvadratmeter, og det giver plads til flere sengestuer med lys og udsigt.

Radiograf glæder sig Lene Klausen bor lige i nærheden af det nye hospital og cykler forbi byggepladsen hver dag, når hun skal på arbejde som radiograf på Nordsjællands Hospital. Hun er på rundtur i det, der måske bliver hendes nye arbejdsplads.

- Nu må vi se, om de når at blive færdige, inden jeg går på pension, siger hun.

Hun fortæller, at hun og kollegerne glæder sig.

- At flytte ind i et helt nyt sygehus med nyt udstyr, det bliver jo fantastisk, siger hun.

Lidt derfra står byggechef Ole Kongsbak flankeret af soldater. Ikke mænd i uniform, men jernstænger, som holder en ny etage på hospitalet på plads, imens der bygges. Han fortæller, at nu har de bygget i halvandet år, og at de skal bygge i mindst tre år mere, før hospitalet står færdigt. Lige hvor han står skal der ligge 24 operationsstuer, som kommer til at være placeret tæt på akutmodtagelsen, der bliver væsentligt større end den nuværende akutmodtagelse, og operationsstuerne kommer også til at ligge tæt på røntgenafdelingen, hvor Lene Klausen måske når at arbejde inden pensionen.

Under en varm septembersol står økonomichef Michael Ballegaard fra Nordsjællands Hospital. Han bruger mere og mere af sin tid på at planlægge driften af det nye hospital, samtidig med at han holder styr på det eksisterende.

Det nye hospital bliver mere effektivt. Robotter kommer til at køre rundt med varer, som i dag bliver skubbet rundt med håndkraft. Der bliver mindre vedligeholdelse, fordi det er nye bygninger, og de er mere energieffektive. Derudover bliver akutmodtagelsen væsentligt større, og flere patienter vil blive afsluttet der, hvilket sparer penge og er til gavn for patienterne. Den dagkirurgiske afdeling bliver også større, så flere kan blive opereret og komme hjem samme dag.

Projektchef Sune From er også på pladsen, og han fortæller, at byggeriet går efter planen.