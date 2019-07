Se billedserie De frivillige i registratorgrupperne har indtil videre registreret omkring 9000 gamle fotos. Forrest ses Henrik Bachmann og Elisabeth Demant, mens bagkæden fra venstre udgøres af Søren Stoltze, Lennart Weber og Lisbeth Schacht Hansen, leder af Lokalhistorisk Arkiv. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Se byens fortid online: Historien skal vi passe på

Hillerød - 22. juli 2019 kl. 10:03 Af Anna Törnqvist Jensen

Hvor var det, der lå en iskiosk, der hed »Kom Igen«? Det kunne Henrik Bachmann, der er frivillig i registratorgruppen hos Lokalhistorisk Arkiv Hillerød ikke sådan lige komme i tanker om.

Der var heller ingen af de andre frivillige, der kunne genkende iskiosken, der så ud til at have adresse på en bred vej med en stribe i midten og med en telefonpæl skråt ude foran butikken. En Folkevogn med sorte nummerplader gav en indikation om, hvornår billedet var taget, men der skulle et større detektivarbejde til for at opklare, hvor billedet var fra.

- Jeg måtte give op, og da jeg så var ved frisøren om eftermiddagen spurgte jeg dem, om de kunne huske kiosken. Det kunne de ikke, men jeg fik lov at hænge billedet op på spejlet hos frisøren i håb om, at nogle kunne genkende stedet, fortæller Henrik Bachmann.

Brikkerne falder på plads Og det gav pote. Senere samme eftermiddag blev han ringet op af en mand fra Nødebo, som kunne fortælle, at billedet var fra Nødebovej.

- Det er jo sjovt, og det siger lidt om, at man sommetider sidder med noget, som kører i ring og lige pludselig får man en ny oplysning, som får alle brikkerne til at falde på plads, siger Henrik Bachmann.

Historien er blot et eksempel på noget af det kringlede detektivarbejde, som 10 frivillige hver uge udfører for Lokalhistorisk Arkiv, når de registrerer gamle billeder og gør dem tilgængelige for offentligheden.

9000 billeder er registreret I starten af juli nåede de i alt 10 frivillige, der i to hold hver torsdag og fredag registrerer gamle billeder af Hillerød, en milepæl, da de registrerede foto nummer 9000.

- Vi ville aldrig kunne have gjort det uden hjælp fra vores frivillige. Det er en meget vigtigt indsats, de frivillige yder, og vi er meget glade for, at vi har et så godt samarbejde, siger Lisbet Schacht Hansen, leder af Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød.

Holdet af frivillige blev oprettet i 2015, og det er de samme frivillige, som har været med alle årene.

- Det er lykkedes os at finde frivillige, som er meget interesserede i opgaven, og som også kan godt sammen. Det betyder meget, for vi kan jo ikke aflønne dem, så det må godt være lidt hyggeligt for de frivillige at komme her. Det skal helst være sjovt, siger Lisbet Schacht Hansen.

Man lærer sin by at kende Og der er ingen tvivl om, at de frivillige er glade for at komme i arkivet torsdag og fredag.

- Man lærer en hel masse om sin by. Jeg har boet i Hillerød i ni år, og jeg synes, det er sjovt at blive klogere på byen, siger Søren Stoltze, som står for at scanne de gamle billeder ind.

Offentlig tilgængelige En stor del af de billeder, som de frivillige registrerer, bliver gjort offentligt tilgængelige på hjemmeside www.arkiv.dk.

- Det er ikke alt, der bliver lagt ud. Der er selvfølgelig en etisk overvejelse bag det, der bliver lagt ud, ligesom det ikke er alle billeder, der bliver lagt ud, hvis der er mange billeder af det samme. Men vi kan se, at folk interesserer sig meget for lokalhistorie, og når vi har sådan en stor billedsamling, vil vi gerne gøre den tilgængelig for offentligheden, siger Lisbet Schacht Hansen.

Elisabeth Demant står for at registrere billederne på www.arkiv.dk, når de er blevet scannet af andre frivillige. Hun mener, det er vigtigt, at billederne bliver tilgængelige for offentligheden.

- Jeg synes, det er værdifuldt, at eftertiden kan finde historien. Det er sjovt for os at komme her, og vi har det smadderhyggeligt. Men det er også vigtigt, for historien skal vi passe på, og det gør vi gennem det her arbejde, siger hun.

Gamle pressefoto og nye billeder En stor del af de billeder, som de frivillige i øjeblikket scanner, stammer fra Frederiksborg Amts Avis' gamle pressearkiv.

- De fleste af billederne er fra efter 1970'erne. Men de er rigtig gode, og det er rigtig sjovt at se, hvordan byen har udviklet sig, siger Lisbet Schacht Hansen.

Det er dog ikke kun gamle billeder, de frivillige har med at gøre. Henrik Bachmann, som også er fotoentusiast, dokumenterne nemlig også nutiden, så den kan genses, når den engang er blevet fjern fortid.

- Der sker jo rigtig meget i byen i disse år. Eksempelvis har jeg fotograferet oppe ved stationen, hvor der er blevet revet bygninger ned og bygget nye, så man kan følge med i, hvad der sker, siger Henrik Bachmann.

Hospitalet er gennemfotograferet Også disse billeder bliver arkiveret, og de seneste projekter, Henrik Bachmann har fokuseret på med kameralinsen, er Hillerød Hospital og Nyhuse Kapel, som skal renoveres.

- På hospitalet har vi fået lov at komme ind på næsten alle afdelinger og fotografere, så vi har billeder af hospitalet, inden det lukker, og der bygges et nyt. Og jeg følger selvfølgelig også byggeriet af det nye, siger han.

Slægtforskning Udover de frivillige i registratorgrupperne, var interessen for at blive frivillig registrator så stor, at man i forbindelse med oprettelsen af holdene besluttede at starte en slægtsforskningscafé, som en række frivillige i dag står for at drive.

- De gør det rigtig godt, og der er stor interesse for at slægtsforske. Det er et rigtig godt tilbud, og vi er meget glade for at have vores frivillige. Ellers var vi slet ikke nået så langt, siger Lisbet Schacht Hansen.