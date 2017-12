Se billedserie: Julekalender fuld af liv

Se billedserie Den Levende Julekalender i Hillerød med nisserne Valse og Fimpe 10. december 2017. Nissen Nikolaj havde gemt sig i Plantorama. Foto: Tore G. C: Rich

Hillerød - 11. december 2017 kl. 05:42 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt for Hillerøds Levende Julekalender, der hver dag i gennemsnit har 50 børn med. Det er 10 flere end sidste år. Søndag var en af de særligt populære dage, hvor nissen havde gemt sig i Plantorama, skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Skillema-dinke-dinke-du« lyder det i fuldt drøn ud af højttalerne i Nissebilen, mens den søndag formiddag kører gennem Slotsgade på vej til havecentret Plantorama, hvor dagens nisse, Nikolaj, har gemt sig.

Fire børn har fået lov til at køre med sammen med nisserne Valse og Fimpe fra Nissekorpset, og undervejs snakker de to livligt på nissemaner.

Valse fremviser stolt sin sok, som han selv har repareret ved at sy den, mens Fimpe bekymret spørger, om han så har været på sy(ge)huset, eller om han måske har et derhjemme.

Som altid er løjerne startet på Torvet ved Julemøllen, hvor nisserne modtager børnetegninger. Her er omkring 50 børn og voksne mødt op, og da Nissebilen når frem til Plantorama, er der mange flere.

I det store havecenter leder børnene ivrigt efter nissedukken, der selvfølgelig har gemt sig i en juleudstilling. Herefter går nisser, børn og voksne i samlet flot hen til et stort juletræ, hvor Valse læser dagens afsnit af juleeventyret. De to nisser træder aldrig ud af karakter, men finder hele tiden på nye narrestreger.

Det er 7. år, at Den Levende Julekalender finder sted, og at der her er en helt særlig oplevelse at hente for byens unger går op for flere og flere i Hillerød.

- Det er første gang, vi er med, bekendtgjorde en kvinde til en anden i Plantorama.

- Vi har prøvet det et par gange før, det er så hyggeligt, lød svaret tilbage.

C4's eventkoordinator Frederik Frost er med samtlige 24. dage og er med til at få det hele til at gå, som det skal. Han fortæller, at Den Levende Julekalender i gennemsnit har deltagelse af 50 børn pr. gang. Det er en stigning fra sidste år, hvor gennemsnittet var 40. Og der er mange gengangere fra dag til dag.

Især sidste dag, den 24. december i Cafe Slotsbio er populær, fortæller han. Her plejer omkring 150 at være med. For mange børnefamilier har planlagt oplevelsen som et afbræk i ventetiden til juleaften.

»Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du, bar' det altså snart var jul.«