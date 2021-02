Der er lang tradition for, at Den Kongelige Livgarde holder øvelser i de nordsjællandske skove. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne fra Livgardens REX-tur: Øvelsen kan være én af de sidste i Gribskov

Denne uge har rekrutterne i Den Kongelige Livgarde været på den store REX-tur, som ender med, at de går ind på garderkassernen i Høvelte og får tildelt deres REX'er, som er det synlige bevis på, at nu har de overstået rekruttiden og er blevet gardere. To kompagnier med 200 rekrutter i hver er på øvelse i de nordsjællandske skove.

