Se billederne fra Frederiksborg Gymnasium: Studenter med store forventninger om eufori

Til det sidste var der frygt for, at de store forventninger, de fleste har til deres studentertid, aldrig ville blive opfyldt på grund af coronapandemien. Men fredag tog nyklækkede studenter fra Frederiksborg Gymnasium og HF endelig fat på den sagnomspundne studentertid. Her kan du se alle billederne af studenterne, og læse om, hvordan det er at blive student i en coronatid.

Hillerød - 26. juni 2020

- Jeg har med stor forventningsglæde altid set frem til studentertiden og kan huske, at jeg tænkte tiden som en meget euforisk tid fyldt med fejring, fester og glade dage. De konkrete traditioner var ikke noget, der fyldte så meget for mig, jeg ville bare gerne fejre studenterhuen med mine venner og familie. Og det var også frygten for, at det ikke ville være muligt, der var mest frustrerende under karantænen.

Sådan fortæller Sara Bølling Søgaard, som sammen med 457 andre unge mennesker fredag sagde farvel til Frederiksborg Gymnasium og HF med den eftertragtede hue på hovedet.

Det skete ved en noget anderledes translokation, end traditionen byder på skolen, der kan spore sin historie tilbage til Christian IV's tid.

Normalt sidder de flere hundrede studenter samlet i hallen, musikken slår den første tone an, og studenterne går indmarch.

Men i år var der ingen indmarch, og alle klasser sad adskilt i hver deres lokale. Rektors tale, elevernes tale, og de musikalske indslag blev livestreamet ad tre omgange fra festsalen, inden klasserne kørte afsted i studentervognene - ikke som normalt alle på en gang, men fordelt ud over eftermiddagen.

Men den anderledes translokation er ikke den eneste forandring, studenterne har oplevet i den sidste del af dette skoleår, der endte med at være så præget af covid-19.

Undervisningen blev til virtuel undervisning, og morgensamlinger blev erstattet af videoer fra rektor. De fleste eksamer blev erstattet af årskarakterer, og den traditionelle huefest blev afløst af en huebegivenhed.

Og det var ikke bare nemt at acceptere, fortæller Sara Bølling Søgaard.

- Tiden med virtuel undervisning var hård, netop fordi jeg frygtede at min sidste tid på gymnasiet blev ødelagt, og jeg var ked af at undvære mine klassekammerater, nu når vi ikke havde så længe tilbage af tiden sammen. Det var det, som gjorde mig mest ked af det. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med at komme til at savne skolen og hverdagen så meget, som jeg endte med at gøre, siger hun, som synes det var fantastisk, da eleverne kunne komme tilbage til skolen.

- Det var fantastisk, og man vænnede sig hurtigt til de nye restriktioner på en måde, hvor man glemte, hvordan tingene havde fungeret inden karantænen. Men det blev dog også hurtigt hverdag igen, siger hun, som også tog den specielle eksamensperiode ganske roligt.

- Det, at eksamensperioden har været så anderledes, har været svært at mærke, fordi vi jo ikke har oplevet eksamensperioden på andre måder. For mig virker det helt vildt, at vi i virkeligheden skulle have haft så mange flere eksamener, end hvad vi havde, og jeg kan nærmest ikke forholde mig til det. Derfor er jeg personligt ret godt tilfreds med eksamensperioden, som den endte med at blive for os 3.g'ere., siger hun, som også glædede sig over den nye »huebegivenhed«, hvor hun sammen med klassen fik overrakt sine årskarakterer.

- Det kan simpelthen kun beskrives som en virkelig dejlig dag. Det var virkelig rart og en god måde det blev gjort på, og i min klasse snakkede flere om, at det da burde være sådan, man fik overrakt huen hvert år, siger hun.