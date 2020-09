Se billedserie Få minutter inden Kronprinsen ankom til skolen, begyndte det at øsregne. Han blev taget imod af skoleleder Jon Dinsen. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Veloplagt Kronprins besøgte Sophienborgskolen

Hillerød - 28. september 2020 kl. 16:49 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Store opdagelser var temaet ved dette års Naturvidenskabsfestival, der fandt sted på skoler over hele landet i sidste uge. For at runde festivalen af var Kronprins Frederik mandag på besøg på Sophienborgskolen, hvor han fik en rundvisning i værkstederne og så og hørte om elevernes arbejde.

Klokken 11.30 rullede den sorte kronebil ind i skolegården, hvor størstedelen af skolens 520 elever samt lærere stod klar for at modtage ham med flag og jubel. Kronprinsen tog sig god tid til at vinke og snakke med nogle af eleverne, inden han sammen med skoleleder Jon Dinsen vaskede hænder i en af de håndvaske, der er sat op i skolegården i forbindelse med det øgede fokus på håndhygiejne.

Inde på skolen viste eleverne blandt andet hjemmebyggede modelhuse og fortalte om havvandstandens betydning for, hvordan vi skal bo i fremtiden. Eleverne fortalte også om fremtidens opfindelser - hvad skal der til for at lave en ny atmosfære på Mars, og kan vi overhovedet komme ud i rummet, hvis vores eneste råstof er affald? Pressen kunne på grund af corona ikke komme med ind på skolen, men efter rundvisningen var kronprinsen glad for besøget.

- Børn er nysgerrige, og de får noget rigtig god viden og nogle gode oplevelser, og de skal selv skabe det, man på voksensprog kalder en business case omkring det emne, de beskæftiger sig med, og det er også helt andre forhold, end da jeg var knægt, så det er dejligt at se, sagde kronprinsen.

Han blev også spurgt, om han selv var glad for naturfag, da han var barn.

- Det kan jeg ikke huske, sagde kronprinsen og skraldgrinede, inden han fortsatte:

- Vi havde en udmærket fysiklærer, hvor jeg gik, og vi prøvede alle de gængse klassiske fysikforsøg og skulle kunne forklare det ved en prøve bagefter. Nu er der meget mere fordybelse i det, også i form af den her uge. Der er meget bedre redskaber til rådighed i dag, f.eks. mikroskoper, og det er cool, sagde kronprinsen.

Stolt af H.C. Ørsted

Kronprinsen er protektor for det landsdækkende formidlingsinitiativ HCØ2020, der i 2020 markerer og fejrer 200-året for den store danske videnskabsmand Hans Christian Ørsteds sensationelle opdagelse af elektromagnetismen og dens betydning for vores moderne samfund. I skolegården skulle kronprinsen sammen med en gruppe elever fra 7. klasse genskabe H.C. Ørsteds opdagelse ved at sende strøm gennem en ledning for at få dannet et elektromagnetisk felt, der fik en stor magnet til at dreje. Kronprinsen fremhævede selv H.C. Ørsteds forsøg som det vigtigste nogensinde.

- Det er ekstra specielt, fordi det var en dansker, sagde kronprinsen.

Skoleleder Jon Dinsen var også glad for besøget.

- At kronprinsen besøger skolen er noget, som både medarbejdere og elever synes er super spændende. Vi gør meget ud af tingene her på Sophienborgskolen. Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau, og det har vi også i naturfag. Det handler om at skabe interesse for faget blandt eleverne, og eleverne har virkelig arbejdet med mange spændende ting i løbet af denne her uge, sagde Jon Dinsen.