Se billedserie Det store træ blev forsigtigt placeret på vognen. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Vejen gik til Nødebo efter Torvets juletræ

Hillerød - 13. november 2020 kl. 11:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød: Da Gerda og Bent Petersen for 20 år siden plantede et lille grantræ ud i deres have fra en potte, havde de næppe forestillet sig, at det en dag skulle ende som juletræ på Torvet midt i Hillerød.

Men nu står det dér, efter at Julemøllelauget fredag morgen fældede det gamle træ i haven på Nødebo Skovvænge i Nødebo.

Traditionen tro kommer træet fra en have i kommunen, og i år havde Julemøllelauget seks træer at vælge imellem, men det blev altså det brede træ fra Nødebo, som fik »æren« af at blive juletræ.

- Vi er meget glade for træet, men vi vil gerne give det til en god sag i stedet for bare at skære det ned, som vi nok skulle gøre inden for et par år. Vi har jo træer nok i skoven, fortæller 78-årige Gerda Petersen med et smil.

Hun og 87-årige Bent Petersen flyttede for 30 år siden ind i huset i Nødebo, der ligger som nabo til skoven.

I begyndelsen stod træet i en potte med lys på på terassen, men efter et års tid plantede parret det ud, og så begyndte træet for alvor at vokse. I dag er det omkring 14 meter højt.

- Det er virkelig utroligt, at det kan lade sig gøre, sagde Bent Petersen, da Tue Tortzen med sin motorsav havde savet stammen over, og træet med hejseværk var blevet løftet op over huset og forhavens træer og lagt på den store vogn, som fragtede træet ind til Torvet.

Ifølge Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 og Hillerød ByForum, er det 10. gang, at borgerne skænker Hillerød et juletræ. Det er første gang, det kommer fra Nødebo.

- C4 og Hillerød ByForum vil gerne sige tak til alle, der har tilbudt at skænke et juletræ til Torvet. Julemøllelauget har besigtiget flere flotte grantræer, men det højeste og flotteste fandt vi hos Gerda og Bent Petersen i Nødebo, siger Erik Helmer Pedersen.

Juletræet bliver i år tændt på et hemmeligt tidspunkt i uge 47 på grund af corona-restriktionerne. Normalt stimler op mod 5000 mennesker sammen for at se juletræet blive tændt på Christmas Night, men den tradition sætter forsamlingsforbuddet en kæp i hjulpet for i år.