Se billedserie Kristina Jørgensen og Henrik Evensen flyttede ind i Uvelse Åpark som de første i september sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Uvelse er gamle og nye fællesskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Uvelse er gamle og nye fællesskaber

Hillerød - 23. juli 2020 kl. 11:04 Af Johanne Wainø og Janne Mulvad Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Uvelse Åpark står de nybyggede huse på rad og række. Webergrillen har fået en plads under halvtaget, nyplantede bøgehække står som små kviste langs skellene, og de spritnye hvide parasoler er blevet slået op på terassen.

På et kort har Uvelse i mange år lignet en ufuldstændig cirkel. Der har altid manglet et lille hak, som nybyggerne i Uvelse Åpark nu fuldender. I et af husene bor familien Evensen og Jørgensen med vilde blomsterbede i indkørslen og tre kaniner i haven.

Familien har netop fået sommerferie, og ved spisebordet i køkkenalrummet sidder hjemmets to yngste medlemmer, Nohr på 6 år og Ellen på 2 år. Børnenes mor, 29-årige Kristina Jørgensen er ved at anrette to børnevenlige frokosttallerkner med bananmadder og grøntsagsstænger, mens deres far, 32-årige Henrik Evensen endnu er på arbejde hos Novo Nordisk inde i Hillerød. Og netop arbejdet i Hillerød var en af årsagerne til, at familien valgte at flytte til Uvelse i september sidste år. En anden årsag var nærheden til natur.

- Vi faldt for naturen, og så havde byen næsten sådan en Bullerby-stemning, hvor alle kendte alle, og mavefornemmelsen var bare helt rigtig, siger Kristina Jørgensen.

Familien var de første, der flyttede ind i den nye bydel, men nu er der naboer i de fleste huse. Og tilbuddene om at blive en del af fællesskabet kom hurtigt.

- Der gik ikke lang tid, før vi begyndte at få SMS'er om legeaftaler fra Nohrs nye venner i byen. Og vi har hurtigt fået et fællesskab herude, fordi alle er i samme båd. Vi er allesammen nye i byen og er igang med at bygge haveskur og plante hække, siger hun.

Både skolen, brugsen og børnehaven ligger i gåafstand. Dagli' Brugsen, som i mange år har kæmpet for sin overlevelse, er ifølge Kristina Jørgensen næsten uundværelig, og Nohr er begyndt til gymnastik i UFC (Uvelse Fritids Center), fortæller en lidt genert Nohr, som hurtigt afbrydes af sin bramfrie lillesøster.

- Der skal jeg også gå!, siger hun ivrigt.

Købte en mursten hver Netop UFC er et stort omdrejningspunkt i den lille by, og danner rammerne om bryllupper og konfirmationer, skakklubber, fællesspisninger og byfesten, som er årets store begivenhed.

Centret, som lige nu er lukket for sommeren, spiller en særlig rolle i byen og har en unik historie, fortæller formand for UFC, Jan Bjarnested, da han viser rundt i den mørklagte bygning.

- Vi var en masse lokale foreninger, der i 1990'erne gik sammen om at samle ind til et lokalt fritidscenter. Byrådet godkendte, at vi kunne opføre centret, hvis vi fik indsamlet en million. Det havde vi godt to år efter. Lokalsamfundet kunne give støtte ved at købe sig ind i bygningens mursten, siger han og peger op på væggen, hvor lokale bolchemagere og entreprenørers navne blandt mange andre hænger side om side indgravet i stålplader på murstene.

Ligesom familien Jørgensen og Evensen, tilhører Jan Bjarnested en generation, der flyttede til Uvelse for at komme nærmere roen og naturen.

- Der er dejligt fredligt. Støjniveauet når sit maksimum i weekenden, når en svæveflyver flyver forbi, og det siger jo ikke så lidt, siger han og suppleres af sin nabo Torben Swensson, som netop er stødt til.

- Jeg flyttede hertil fra Rødovre, hvor der var slåskampe og larm hver aften, og pludselig var det erstattet af absolut stilhed. Jeg kunne knapt nok sove, siger han.

Urmager i parcelhuset Faktisk er Torben Swenssons ankomst særligt kærkommen. Jan Bjarnested har nemlig lige købt et bornholmerur, der skal tilses, og Torben Swensson er byens eneste og efter eget udsagn bedste urmager. Det har han været de sidste 30 år.

Værkstedet ligger i et lille værelse i hans parcelhus, hvor der ligger pincetter og tænger på lige rækker, og alskens skruer, skiver og glas er sirligt sorteret i små skuffereoler. På væggene hænger reperationsopgaver. »Går ikke« og »Vægur driller« står der på to af urenes bestillingssedler.

- Jeg er egentlig uddannet finmekaniker, men jeg var medejer af en urmager på Nørrebrogade i mange år, hvor jeg lærte at reparere ure. De fleste urmagere tager sig ikke af stueure længere, men det gør jeg altså stadigvæk. Jeg bliver ved, så længe jeg ikke ryster på hænderne, siger 78-årige Torben Swensson, der ved siden af værkstedet tegner annoncer for byens lokalblad Nuvel, er en del af Uvelse Flaglaug og en af initiativtagerne bag Voksenklubben, som arrangerer aktiviteter i UFC. Han er desuden gift med Bente Præstiin, der er formand for menighedsrådet.

Hun bruger meget af sin tid på at arrangere fællesspisninger, udstillinger og foredrag i kirken. Og der er særligt en sag, hun brænder for, på vegne af byens ældre.

- Vi mangler simpelthen et plejehjem og plejeboliger. Mange af byens ældre dør i deres eget hjem, fordi de ikke vil ind og bo i Hillerød, når de har boet her hele deres liv, siger hun.

Også Brugsens overlevelse og kampen for at slippe for postnummeret 3550 Slangerup er de helt store samtaleemner, når byen samles.

- Brugsen er byens nerve, og ingen i byen har et ønske om at give slip på den, så der er nogle kræfter, der virkelig kæmper den sag. Postnummeret handler om tilhørsforhold. Efter kommunesammenlægningen stemte vi os til at blive en del af Hillerød Kommune, men vores postnummer siger stadig, at vi er en del af Slangerup. Det er der mange, der er optaget af, siger Bente Præstin.

Kronebil i garagen Torben Swensson er langt fra den eneste, der på trods af at være gået på pension fortsat arbejder alle ugens dage. 78-årige Niels Frølich Nilsson er byens limousinechaffør og har netop fået fornyet sit kørekort. I hans garage står to langstrækte limousiner ved siden af hinanden. Den ene en klassisk råhvid Chrysler limousine. Den anden en højere og mere firehjulstræklignende udgave.

- Den bliver mest brugt til polterabender. Stripperne kan nemlig bedre gøre deres arbejde, når der er lidt højere til loftet, siger Niels Frølich Nilsson grinende.

Han står ofte for at give byens konfirmander og brudepar en tur i de imponerende biler. Men han ejer også seks forskellige luksusbiler, som han bruger til at hente turister i lufthavnen eller til guidede ture med krydstogtsrejsende. Han har blandt andet en kronebil, der tidligere har tilhørt Prinsesse Benedikte.

- Bilen ville normalt være med mørkt indtræk, men prinsessen foretrak cremefarvede sæder, så det blev de. Der er også en lille skrivepult, der kan trækkes ud, så hun kunne sidde på bagsædet og skrive, forklarer han og klapper en lille plade ned bag forsædet.

Og der findes sågar en særlig Uvelse-rabat, hvis nogle af byens borgere skal mod lufthavnen.

- Jeg har jo ingen spildtid, når jeg starter og slutter i Uvelse, så hvis der er nogen, der mangler en chauffør, så får de det med Uvelse-rabat, siger han.

Vi kører igen Turen rundt til lokalområderne fortsætter. I dag, torsdag den 23. juli, kører vi Lille Frede til Ny Hammersholt, og det kan du læse om her i avisen på lørdag.

relaterede artikler

Bendstrup Camping: Som en kolonihave på hjul 09. juli 2020 kl. 04:49