Tusinder af fotografier taget af Olaf og Thorvald Staunstrup fortæller Hillerøds historie i perioden 1903-1971. Her ses det, hvordan folk stod tæt på Jægerbakken, da der var isbaneløb på Slotssøen.

Se billederne: Unikke fotografier viser Hillerøds historie

Mange byer i Danmark har et begrænset billedarkiv af bylivet, hvis man går bare 50 år tilbage i tiden. Det er heldigvis ikke tilfældet i Hillerød.

Det er det spændende omdrejningspunkt for forfatter Lennart Webers nye bog, 'Staunstrups fotografier', der udkommer 7. november.

Den dag er det 'Arkivernes Dag', og her vil Lennart Weber præsentere sin bog og vise eksempler på de mange fotografier ved et arrangement på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek kl. 10.30.

"Det har været en stor oplevelse at gennemse Staunstrups cirka 2.000 glaspladenegativer, som opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, og de mange fotografier, der er fundet hos familien, Luthersk Missions Højskole og andre steder," fortæller Lennart Weber i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotekerne.

"Selvom jeg synes, jeg har rimelig styr på dele af vores historie, så var der adskillige aha-oplevelser, hvor jeg blev overrasket. Det gælder for eksempel de mange fotografier fra virksomheder, der engang var en vigtig del af vores historie, men som nu er lukkede," fortsætter han.

"Hillerød gemmer på en fantastisk kulturarv, fordi vi har en historie som kongeby og handels-, trafik og uddannelsescentrum for Nordsjælland. Så hver gang jeg ser spændende flige af den fortælling, så synes jeg, historien skal formidles bredt ud til glæde for byens borgere," lyder det videre fra Lennart Weber

"Jeg er overbevist om, at mange borgere i de kommende år vil have stor glæde af disse fotografier, fordi de føjer nye elementer til vores opfattelse af Hillerød som en spændende og levende by," slutter han i pressemeddelelsen.