Se billedserie Flere borgere har undret sig over skiltningen. Det samme har byrådsmedlem Thomas Elong (V). Region Hovedstaden vil nu rette dem til. Foto: Martin Warming

Se billederne: - Uheldig skiltning til vaccinationscenter er tragikomisk

Skiltene, der viser vej til Hillerøds nye vaccinationscenter, kan tolkes på mange måder, mener borgere på Facebook

Hillerød - 26. januar 2021 kl. 14:00 Af Trine Lønbro Nielsen og Martin Warming Kontakt redaktionen

"Lidt grotesk tragikomisk... Ved ikke om jeg skal græde eller grine," skriver en kvinde i et opslag i Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by", der i skrivende stund har fået 189 likes, 49 kommentarer og 25 delinger.

Læs også: Stor usikkerhed om vaccinestart

Opslaget er ledsaget af et billede af et af de nye, gule, iøjefaldende skilte, der er sat op rundt omkring i byen for at lede folk til Region Hovedstadens vaccinecenter i den gamle møbelbutik Svendsen & Søn på Østergade.

Skiltet viser, at folk skal følge vejen ligeud forbi den krydsende vej, og dermed danner vejviseren et noget uheldigt symbol set i lyset af debatten om coronavaccinen. Se flere billeder af skiltene i galleriet øverst i artiklen...

"Det ligner jo et kors," skriver en uddybende, mens kommentarer som: "Dejligt, så ved man, at det er det sidste stik", "RIP", "Temmelig uheldig 'reklame' for vaccinecentret", "Det er vejen til kirkegården," også følger i en sjov tone i kommentarsporet.

Alle har mistet til corona Skiltene er blevet delt flere gange på Facebook, og det har fået byrådsmedlem Thomas Elong (V) til er tage affære. Han synes nemlig, at skiltningen er yderst uheldig, og derfor kørte han søndag ud for at sætte to stykker tape på skiltene, så det mere ligner en pil end et kors.

"Vi har alle mistet til corona! Nogle har mistet deres kære, andre deres job og frihed. Derfor er det meget ekstremt uheldigt, at de opstillede skilte af vaccinationscentret indeholder et kors, som for mange forbindes med sorg og tabet af deres kære. Derfor valgte jeg at tage to stykke sort tape og rette skiltet på Holmegårdsvej, så korset blev til en pil, der viste vejen til vaccinationscentret. Med al den opmærksomhed, som disse skilte har fået, havde jeg håbet, at regionen havde reageret på dette og fået rettet alle skiltene," lyder det fra byrådspolitikeren.

En højresvingspil? Også et skilt, der står over for retsbygningen på Søndre Jernbanevej, har affødt et godt grin i Facebook-gruppen.

"Måske flere ville være trygge ved at blive vaccineret mod covid-19, hvis der var benyttet en højresvings pil på skiltet i stedet...?", skriver en anden bruger i et opslag om skiltet på Søndre Jernbanevej.

"Jeg har tænkt på, om det var derfor, at de havde lejet sig ind i Svendsen og Søn: så var der ikke langt til kirkegården, når man var blevet vaccineret," lyder en af kommentarerne under opslaget.

Ligesom flere af de øvrige skilte, så har skiltet på Søndre Jernbanevej også fået et løft af Thomas Elongs to stykker tape.

Mange har været positive over for politikerens tiltag, mens enkelte alligevel retter kritik mod handlingen. Søndag lavede Thomas Elong et opslag i facebookgruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by', hvori han fortalte, at han nu havde rettet skiltene. I kommentarsporet skriver en bruger: 'Så skal der vist uddeles bøder for selvtægt', og henviser til, at det er ulovligt at ændre vejskilte.

Regionen retter skiltene Hillerød Posten har spurgt Region Hovedstaden, hvad de tænker om skiltningen og det uheldige symbol, der pryder mange af dem. Til det svarer de i en mail:

"Region Hovedstaden er blevet bekendt med, at skiltningen til vaccinationscenteret ikke har været tydelig nok. Derfor er regionen nu i gang med at rette skiltene til, så det bliver mere tydeligt, hvordan borgerne kommer frem til centeret i Hillerød".

Thomas Elong fortæller til avisen, at skiltet på Holmegårdvej tirsdag morgen var taget ned.

