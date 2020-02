Se billederne: Tusindvis af gymnaster på gulvet

Se billedserie Her er gymnasterne fra HGI's Triple Team på gulvet i Royal Stage. Foto. Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 29. februar 2020 kl. 17:52 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det myldrer med forældre, søskende og gymnaster fra hele Nordsjælland i Royal Stage denne weekend, hvor DGI Nordsjælland holder forårsopvisninger. Store som små indtager gulvet, og Power Piraterne fra Hørsholm Gymnastikforening, der er et hold for drenge i fem-otte-års alderen, fik lørdag formiddag smilene frem og hænderne til at klappe i takt, da de iført overdele med dødningehoveder og tørklæder bundet om hovedet både sprang og dansede til tonerne af temaet fra filmen Pirates of the Caribbean. Der gik ikke længe, fra drengene havde forladt gulvet med sørøverfanerne løftet højt, før HGI Gymnastik og Trampolins hold Triple Team indtog gulvet og viste både spring, dansetrin og saltoer.

- Der har været lidt nervøsitet op til, for det er den første opvisning i sæsonen. Siden september har de arbejdet med programmet, og da det er et opvisningshold, har de selvfølgelig glædet sig til at komme ud og vise det frem, fortæller Karin Nielsen, formand i HGI.

Ifølge formanden er DGI's forårsopvisninger noget særligt for foreningen, der i år stiller med seks hold.

- Det er sjovt, fordi der er så mange mennesker, og de mennesker, der er her, har forstand på gymnastik og ved, hvad det handler om. På den måde er det lidt anderledes end vores hjemmeopvisninger, hvor det kun er forældre, der kommer. Samtidig er det også en mulighed for, at vi kan hente inspiration hos de andre klubber og se, hvad de kan, ligesom vi kan vise dem, hvad vi kan i Hillerød, siger Karin Nielsen.

Ifølge Conny Vørts, der er gymnastikkonsulent i DGI Nordsjælland, er det også DGI's indtryk, at de lokale foreninger er glade for muligheden for at vise sig frem ved DGI's opvisninger.

- Det, vi hører, er, at mange af foreningernes hold bruger forårsopvisningerne som en ting at træne frem mod. Der er nogle hold, som laver mange opvisninger i løbet af sæsonen, og der er DGI's forårsopvisning ligesom startskuddet og en mulighed for at prøve en opvisning med rigtig mange tilskuere. Der er mange af holdene, som synes, det er fedt at komme og vise hinanden, hvad de kan, ligesom de ved forårsopvisningen også kan vise det frem for klassekammerater, venner fra andre foreninger og familien, siger hun og fortsætter:

- Det er noget helt særligt for gymnastikken, at opvisningen samler alle på tværs af generationer. Og der kan sagtens være lige mange sommerfugle i maven, uanset om man er garvet opvisningsgymnast eller skal på gulvet for allerførste gang. Alle viser deres bedste på mange forskellige niveauer, og vi er stolte af at vise bredden af dansk gymnastik.

Forårsopvisningerne fortsætter næste weekend i henholdsvis Birkerød og Farum, og DGI forventer over 5000 gymnaster, mindst lige så mange tilskuere, og foreninger fra alle 11 kommuner i Nordsjælland i løbet af de i alt fire dage, forårsopvisningerne finder sted.

- Det er en tradition at holde forårsopvisning. Jeg er selv 58 år gammel, og jeg har stået på gulvet, siden jeg var 10 år gammel, så det går altså langt tilbage. Det er et sted, hvor vi har mulighed for at møde hinanden og vise, at gymnastikken ikke har et støvet image, siger Conny Vørts.

Forårsopvisningen har dog også et andet formål. Dommere sidder nemlig og vurderer holdene alle fire dage, og de dygtigste bliver udtaget til DGI's gymnastikgalla den 17. april.

- Det er noget af det, mange hold går på gulvet for, fordi de får muligheden for en ekstra opvisning med spotlight, siger Conny Vørts.

Triple Team er et af de hold, der har været udtaget til gymnastikgallaen de seneste år.

- Vi plejer at have flere hold med, og det er bare et rigtig fedt arrangement, siger Karin Nielsen.