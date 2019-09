Se billedserie Hvor lang tid tager det egentlig at save sådan en stamme over? Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Tusinder så og mærkede naturen

Hillerød - 09. september 2019 kl. 04:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der søndag flere andre steder i Nordsjælland blev holdt Naturens Dag, strømmede folk til Nødebo for at opleve naturen helt tæt på.

»Mærk naturen« var temaet for årets Naturens Dag, der er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser, og den opfordring blev taget helt seriøst af de besøgende. Der blev kigget på levende og udstoppede dyr, lavet hoteller til bierne, savet i træ, lavet popcorn og mad over bål, lyttet til fortællinger om parforcejagt og meget meget mere. Der var også rig lejlighed til at høre mere om, hvordan Naturstyrelsen og Skovskolen arbejder med naturbeskyttelse og bæredygtig skovdrift.

- Det betyder meget, at vi kan lægge rammerne til, at folk kan komme og tale om det, vi også brænder for her på Skovskolen. Vi vil gerne være lokalt kendt og et samlingssted, og vi har de sidste år haft 2-3000 gæster til Naturens Dag hvert år. Det er fedt at være vært, når vi kan tiltrække så mange, hvis vores ambition er at være et samlingssted, sagde uddannelseschef på Skovskolen Rasmus Brodersen.

Skovskolen har netop for 14 dage siden taget en ny kollegiebygning i brug, så nu er der 80 kollegieværelser plus 120 sengepladser til elever og kursister på skolen. Rasmus Brodersen håber, at de børn, der oplever naturen til f.eks. Naturens Dag vil fastholde interessen og måske søge den vej, når de skal uddanne sig.

- At være naturinteresseret er ikke en selvfølge. Børn skal have et kendskab til naturen og vide, hvorfor den ser ud, som den gør. Viden om hvordan man benytter og beskytter naturen skal startes tidligt, forklarede han.

Nyt værk afsløret

Til Naturens Dag blev et nyt kunstværk af den internationale kunstner, Alfio Bonanno, desuden afsløret. Han står bag flere værker på skolens jord allerede, og ifølge Alfio Bonanno skal værket binden den nye værelsesbygning sammen med resten af campus.

Han siger om værket:

- Værket skal inspirere til refleksion over samspillet mellem menneske og natur Det skal give elever, studerende og undervisere mulighed for et andet blik på egne fagligheder, herunder om og hvordan naturens former og processer kan være med til at definere og skabe kunst og installationer med kunstnerisk værdi.

Pengene til kunstværket kommer fra Bygningsstyrelsen.