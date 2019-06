Se billederne: Tovtrækning, pølser og partiformand skulle sikre stemmer

Se billedserie Tovtrækningen blev hurtigt afgjort, da Socialdemokratiet på få sekunder trak sejren i land. Her ses Nick Hækkerup (S) i spidsen. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 02. juni 2019 kl. 14:20 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pernille Vermund, partiformand for Nye Borgerlige, kørte lørdag kampagnebussen til Hillerød, hvor hun sammen med partiets spidskandidat i Nordsjælland, Mette Thiesen, mødte vælgerne på Torvet. Morten Messerschmidt (DF) »ristede de røde«, da han bød på pølser samme sted, og et par timer forinden havde Socialdemokratiet banket Venstre i den traditionsrige tovtræknings-konkurrence på Torvet. Alle kræfter var sat ind i valgkampens sidste weekend.

Mens Venstres Anna Libak havde stillet med et hold udelukkende bestående af kvinder og børn, da Socialdemokratiet og Venstre skulle trække i tov, stillede Nick Hækkerup (S) med mænd bag sig og solide handsker på.

- Ja, de trak jo kvinder og børn af sted, selv om Socialdemokratiet kalder sig børnenes parti. Men jeg havde valgt et hold med børn og kvinder, for netop at vise, at et samfund drejer sig om mere end at vinde et valg til Folketinget. Det er ikke staten, der skaber det gode samfund, men familierne, sagde Anna Libak ovenpå det forudsigelige nederlag, som hun i øvrigt med et glimt i øjet sagde, Nick Hækkerup burde skamme sig en smule over.

Nick Hækkerup skammede sig dog ikke over Socialdemokratiets sejr.

- Hun mener jo nok også, vi bør skamme os efter på onsdag (valgdagen, red.), sagde Nick Hækkerup kækt, og fortsatte:

- Vi har stillet med det stærkeste hold, og vi må jo bare konstatere, at der er flest kræfter i rød blok.

Han er ikke i tvivl om, at partiernes tilstedeværelse i bybilledet kan sikre ham de sidste stemmer, når vælgerne skal sætte deres kryds til folketingsvalget Grundlovsdag.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi er her. Personlig kontakt er det, der betyder allermest her i valgkampen, og vi er ude for at fortælle vælgerne, at hvis man ønsker en Socialdemokratisk regering, så er det Socialdemokratiet, man skal stemme på. Jeg tror da også, det betyder noget, at jeg får talt med flere vælgere. Det sikrer mig måske lidt flere personlige stemmer.

Ifølge Pernille Eriksen, der lørdag bevægede sig gennem Torvet sammen med sine to børn, betyder partiernes tilstedeværelse dog ikke noget for, hvor hun sætter sit kryds.

- Jeg synes, det er festligt og fint, at de er der, og jeg synes, det er hyggeligt, at min datter kan få en kage. Men det betyder ikke noget for, hvor jeg sætter mit kryds. Det ved jeg allerede, siger hun.

Biavler Ole Sams Nielsen, der havde taget opstilling på Slotsgade, har endnu ikke besluttet, hvor hans kryds skal sættes.

- Jeg har ikke tillid til nogen af dem, konstaterer han, mens han understreger, at han dog ikke har noget imod, at kandidaterne lørdag stod i hobetal på Torvet.

Anna Libak, der stiller op til folketingsvalget for første gang, tror ikke, at valgkampens sidste weekend gør den store forskel.

- Jeg tror, folk har besluttet sig. Men det er selvfølgelig hyggeligt med denne her slags arrangementer, siger hun.

Hun kan nu kun krydse fingre for, at hun har gjort nok for at blive valgt ind i folketinget.

- Jeg synes, det er svært at vurdere, om man har gjort nok. Jeg har set mange stille forslag om det ene og det andet her i valgkampen. Men jeg synes simpelthen, det er så utroværdigt, fordi alle står i kø for at love alt muligt her i valgkampen, siger hun og fortsætter:

- Jeg har da tænkt, at jeg måske også burde have gjort det. Men det må vi jo se på valgdagen. Hvis jeg bliver valgt ind, fortyder jeg intet, og hvis jeg ikke bliver valgt, fortryder jeg alt, siger hun.

Klokken 13.15 trillede Pernille Vermund (NB) ind på Torvet i sin kampagnebus.

- Det er så dejligt at være i Hillerød sammen med Mette (Thiesen, red.), sagde hun, da hun var kommet vel ud af bussen og havde fået stukket en bunke flyers i hænderne, som skulle deles ud til potentielle vælgere.

Og partiformanden blev flere gange stoppet af ivrige vælgere. Blandt andet en 18-årig mand, som forklarede Pernille Vermund, at han var i tvivl, om han skulle stemme på Stram Kurs eller Nye Borgerlige. Hvad er forskellen på de to, spurgte han Pernille Vermund.

- Nogle af Rasmus Paludans metoder forudsætter jo, at vi er parate til at ofre vores demokrati og retsstat i kampen mod islam, og det, mener jeg, er en rigtig dårlig idé, lød svaret fra Pernille Vermund til den unge mand.

Partiformanden blev inden længe stoppet af endnu en vælger, der gjorde klart, at det kom bag på ham, at flere kandidattests havde vist, at han er mest enig med Nye Borgerlige.

- Vi hører jo ikke om andet end jeres udlændingepolitik i medierne, men jeg må sige, at jeres socialpolitik er bare spot on, sagde vælgeren, der selv er far til et handicappet barn.

- Det er jeg glad for at høre, sagde Pernille Vermund og uddybede over for avisen:

- Det er vigtigt for os at komme på gaden og fortælle om vores politik, for der er selvfølgelig stadig nogle, som ikke kender os, selvom det hjælper på det. Og jeg må sige, at eksempelvis vores politik om, at vi vil nedlægge jobcentrene og udelukke basere folks arbejdsevne på en lægefaglig vurdering er noget, vi har fået rigtig positiv respons på.

Mette Thiesen var tydeligvis også glad for at have sin partiformand med på tur gennem byen, og begge folketingskandidater gav udtryk for, at de tror på et mandat til Nye Borgerlige i Nordsjælland.

- Det er et sted, hvor vi står rigtig stærkt, og jeg tror, at særligt det, at vi har en borgerlig økonomisk politik, er noget, der tiltaler folk her, lød det fra Pernille Vermund.

Mens flere af kandidaterne havde pakket sammen, var det først klokken 14, at Morten Messerschmidt greb pølsetangen og delte røde pølser ud til folk med budskabet om, at de »røde skulle ristes«, og at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti.

- Folk reagerer meget positivt på det, og det er en god måde at komme i snak med folk på, forklarede Morten Messerschmidt om sin »valgkamps-gimmick«.

- Det er vigtigt, at vi er tilstede her i valgkampens sidste weekend, og at folk kan se giraffen så at sige. En sjettedel af vælgerne har ifølge en undersøgelse endnu ikke besluttet, hvor de vil sætte deres kryds, og jeg oplever faktisk også, at folk er meget opsøgende og gerne vil debattere. Det er vigtigt, vi kan det, sagde Morten Messerschmidt, inden han afslørede, at han foreløbig selv havde spist tre røde pølser på sin rundtur med pølsevognen.