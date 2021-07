Se billedserie Daniel Bubel (til venstre) og Peter Harder (til højre) deltog i weekendens løb. Peters ven i midten, Bertil de-Neergaard har erfaring fra motorsportens verden og er med som sparringspartner. - Jeg går og analyserer banen. Måske kan mine råd give dem en tiendedel af et sekund, siger han. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Store oplevelser med små biler i Tulstrup

Hillerød - 04. juli 2021 kl. 19:17 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Der er røg i luften på Torsholmsalle ved Tulstrup lørdag eftermiddag. Røgen kommer ikke kun fra den lille træbygning, hvor der bliver grillet både pølser og burgere, men også fra de otte fjernstyrede biler, der suser rundt på Hillerød RC Racings helt nye racerbane.

På den ene side af banen er parkeringspladsen fyldt med personbiler og campingvogne, mens det summer af liv på den anden side af banen, hvor farverige pavilloner plastret til med sponsornavne fungerer som både værksteder og klubhuse for de cirka 80 racerkørere fra hele Europa, der deltager i weekendens racerløb, og deres venner og familie.

Under en pavillon med teksten 'Xray' sidder en gruppe mænd fra Hillerød RC Racing og roder med deres biler, mens nogle får sig en øl og andre en sodavand. Bordet er fyldt med værktøj og reservedele, og samtalerne om bordet er meget tekniske - for det er de små biler, de taler om også.

- Det handler enormt meget om bilens setup. Man kan bruge timevis på at lave justeringer på sine biler. I går var banen våd, så bilerne havde svært ved at få fat. I dag er den tør og hård, så vi skal have ændret bilernes differentialer, fortæller Peter Harder fra Hillerød RC Racing, mens han fylder ny olie på sin bil.

Peter Harder har kørt i cirka 40 år. For ham er det bare en hobby, men der findes også kørere, der kan leve af det, og både verdensmesteren og europamesteren har taget turen til Tulstrup, hvor de håber på at kunne køre sig i finalerne søndag.

- For mange af udlændingene er det det første store løb i år. På grund af coronaen er det otte måneder siden, der sidst har været en stor turnering, og coronaen har også betydet, at vi desværre ikke har engelsk og norsk deltagelse denne gang, fortæller Peter Harder.

En stor familie I et tårn ved siden af banen står otte kørere med deres fjernbetjeninger. På jorden foran tårnet har de hver især en holdkammerat, der står klar til at fylde brændstof på bilerne og fikse dem, hvis der skulle ske noget med dem under løbet.

26-årige Daniel Bubel fra Hillerød RC Racing står klar ved pitten. Han har headset på, så han kan kommunikere med køreren undervejs.

For Daniel Bubel begyndte interessen, da han købte sin første bil for sine konfirmationspenge, og han har kørt lige siden.

- Konkurrenceaspektet er fedt, men også det, at man skulle kunne alt muligt forskelligt. Man skal både kunne skrue, sætte sin bil op og køre den. Det hele skal bare fungere. Og så er vi jo lidt som en stor familie, hvor vi hjælper hinanden, selvom vi også er rivaler, siger Daniel Bubel, der lørdag ligger på en tredjeplads i kvalifikationen i 'buggy'-klassen.

Bilerne får tæsk Ned ad langsiden kommer bilerne op på 80 kilometer i timen, og når de kører over de bakker, der er spredt rundt omkring på banen, flyver de flere meter gennem luften, og lander med et højt »dunk«.

Bilerne får sig virkelig nogle tæsk, men de kan holde til det, og hvis der alligevel skulle ske noget, er der reservedele nok ude under pavillonerne.

Rundt omkring på banen sidder en håndfuld 'marshalls' placeret i svingene og ved bakkerne. Hvis bilerne kører af banen eller ender på taget, er det deres opgave at få dem hurtigt tilbage i løbet.

En marshall er en smule for sent på den. Løbet er gået i gang, så han spæner over banen og når lige akkurat at sætte sig i sin stol, inden den første bil kører af banen. Marshallen løber hen til bilen og nærmest kaster den tilbage på banen, og allerede inden han når tilbage på sin plads, er den gal igen, og han må på banen for at vende et par biler, der er endt på taget efter et hop.

Sådan fortsætter det også i de næste løb. Selvom kørerne er erfarne, og banen er god, kan de ikke undgå indimellem at køre galt.

- Når der kommer en bil bagfra, der har mere fart på end din egen, prøver du selvfølgelig at give plads, så de kan overhale. På den måde er det lidt en gentleman-sport, siger Daniel Bubel.

Efter et par minutters intenst racerløb kommer der en melding over højttalerne:

- Alle biler er færdige. Race is over. Straight to the pit.

Kørerne har nu tid til at slappe af og få finjusteret bilernes mekanik, inden de skal på banen igen, og otte nye kørere står klar til at erstatte dem i tårnet. Nu er det deres tur til at forsøge at skaffe sig adgang til finalerne søndag.