Se billederne: Store og små bygger sammen

Det nye projekt Byg i Naturen har gennemført første forløb i Gadevang Asyl - til glæde for både yngre og ældre elever

Hillerød - 15. oktober 2021

Et nyt shelter er skudt op i Gadevang Asyl. Og det er ikke bare et hvilket som helst shelter, som institutionen har bestilt og fået leveret udefra - nej, det er et shelter, som er kommet til verden gennem et helt nyt samarbejde mellem Teknisk Skole og Gadevang Asyl.

Det er 3. klasseelever fra Gadevang og elever i 10. klasse på Teknisk Skole, som sammen har bygget det nye shelter som en del af projektet 'Byg i Naturen'.

'Byg i Naturen' går ud på, at 10. klasseeleverne kommer ud i institutionerne i lokalområdet og samarbejder med dem om at bygge shelters eller bålpladser. I Gadevang står det første shelter nu færdigt, efter at 3. klasseeleverne hen over fire tirsdage har været med til at bygge og male det nye shelter.

"Det har været rigtig godt og sjovt at lave noget sammen med 10. klasse," siger 9-årige Lili.

Som en del af faget Håndværk og Design har de både hentet grene i skoven til shelterets tag, savet brædder, malet, bagt boller og kager - og spillet fodbold i pauserne med de ældre elever.

"Vi er ikke vant til at være sammen de større børn. Så vi har set, hvordan de laver ting. Og vi har ikke prøvet at bygge noget før," siger Lilis klassekammerat Hector.

Lærerigt at lære fra sig For Teknisk Skole er der mange fordele ved det nye projekt. Det handler både om at samarbejde med institutioner i lokalsamfundet, at gøre opmærksom på skolen - også over for eventuelt kommende elever, at bygge noget blivende og bæredygtigt, og at udvikle elevernes evner til at samarbejde. Og det har været lærerigt for 10. klasseeleverne at skulle lære fra sig til de yngre børn, fortæller faglærer Stig Grevy:

"Samtidig er engagementet større, når vi kommer uden for skolen. Vi vil gerne ud at opleve noget andet end at være på skolen, og den modtagelse, vi har fået herude, er helt fantastisk".

Det er Maja Kragh, som er 3. klassens lærer i Håndværk i Design i Gadevang, enig i:

"Det var kærlighed ved første blik, da de mødte hinanden. De store har været rigtig gode til at tage ansvar og inddrage de små i processen - selv i de mindste ting som at måle og skrue. De har været meget tålmodige og gode til at formidle. Og de små har set op til de store og lært af dem. Bare det at være sammen med dem har været noget særligt," siger faglæreren.

Ikke i vildeste fantasi Det har været en stor ting for 3. klassen at være med til at bygge et blivende shelter, siger Maja Kragh:

"Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi drømt om, at vi skulle bygge et helt shelter i Håndværk og Design. Det har været mega spændende".

Planen er, at projektet bredes ud til flere institutioner, specialskoler, bosteder og idrætsforeninger. Samtidig lægger Teknisk Skole vægt på at bygge med ubehandlede, bæredygtige materialer og at samarbejde i naturen, så begge parter kan lære af hinanden.

Fedt at møde de små For 10. klasseeleverne er 'Byg i Naturen' også lærerigt, siger to elever fra elevrådet.

"Det har været hyggeligt og lærerigt at skulle dele sin viden på en pædagogisk måde," siger Sally Tøtrup, og Sebastian Hansen er enig:

"Det har været fedt at være her, møde de små og lære dem det, vi har lært," siger han.

For Gadevang Asyl har det også været en gevinst, siger afdelingsleder af Kesser hus Kim Rose, som allerede har planer om at deltage igen:

"Vi har allerede spurgt til at bygge en bålplads også, og om vores børnehavebørn kan bygge legehuse. Det håber vi bliver muligt".

Institutioner og foreninger, som er med i Byg i Naturen, skal selv betale for materialer.

Hvis det har interesse, kan Stig Grevy kontaktes på skg@unord.dk.