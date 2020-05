Se billederne: Storcenter åbner med vagter, sprit og ensretning

Se billedserie »Hold til højre« og »god afstand er god stil« står med store klistermærker over alt i gulvet i Slotsarkaderne. Centrets administration har gjort klar, så centret er klar til at åbne mandag efter knapt to måneders nedlukning. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 10. maj 2020 kl. 17:41 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klistermærker med teksten »Hold til højre« og »god afstand er god stil« er klistret på gulvet over alt i Slotsarkaderne, og der er håndsprit i dispenserne, som er hængt op flere steder i centret. De seneste dage har Slotsarkaderne gjort klar til, at centrets butikker igen kan åbne fra i morgen, mandag, og der er taget en lang række forholdsregler i forsøget på at undgå coronasmitte.

- Centergangen er blevet delt i to, så der er to vejbaner så at sige, og vi har sat mærker op med opfordring til at holde afstand, fortæller Christina Nymand Nielsen fra Slotsarkadernes administration og fortsætter:

- Vi har også sat spritdispensere op ved alle berøringsflader. Der er dispensere ved rulletrapperne, betalingsautomater og ved alle toiletterne, og på langt de fleste toiletter har vi udskiftet vores armaturer, så de er håndfri.

Torsdag fik centret lov til at åbne fra mandag, men centret skal fortsat overholde nogle retningslinjer fastsat af myndighederne. Det betyder blandt andet, at der er regulering på, hvor mange kunder der må være i centret. Med sine 26.000 kvadratmeter bør Slotsarkaderne kun have 1 kunde pr. 20 kvadratmeter i centret, lyder retningslinjerne fra Erhvervsministeriet. Dagligvarebutikkernes areal skal dog trækkes fra centrets samlede antal kvadratmeter.

- I butikkerne må være der 1 kunde pr. 4 kvadratmeter gulvareal, og i fællesarealerne skal vi leve op til de restriktioner, der er. Vi har ekstra vagter på, som sørger for, at folk holder afstand, og som også administrerer det, hvis der opstår kø uden for butikkerne. Vi har også en app, så vi hele tiden kan følge med i, hvor mange kunder der er i centret i forhold til det maksimale antal, vi må have, og vi får en sms hver gang, vi rammer 85 procent af det maksimum. Så kan vi håndtere det i forhold til, om nogle af vagterne skal stå og lukke indgangene af en overgang og sige til kunderne, at de lige må vente lidt med at komme ind, forklarer Christina Nymand Nielsen.

I BR var butikschef Loc Hoang og hans medarbejder Rebecca lørdag ved at gøre butikken klar efter lige knap to måneders lukning. Og når kunderne vender tilbage til legetøjsbutikken bliver det ikke helt den oplevelse, som børnefamilierne kender fra BR.

- Vi har fjernet alt demolegetøj, tegneborde og lignende, og vi opfordrer også forældrene til at passe på deres børn, når de er i butikken. Så det bliver ikke helt det samme med, at man kan prøve en masse her i butikken, når vi genåbner, siger Loc Hoang.

Ved kasseområdet er der sat plexiglas op for at beskytte medarbejderne, klistermærker i gulvet minder om de obligatoriske to meters afstand, og overalt i butikken er der skilte, der minder om at tage hensyn.

- Vi lever selvfølgelig op til myndighedernes retningslinjer, og jeg tror også, danskerne er blevet ret gode til at overholde de her krav, siger Loc Hoang.

De seneste uger har han selv hjulpet til i andre BR-butikker, der har holdt åbent, fordi de ikke har adresse i et butikscenter, mens BR i Hillerøds øvrige medarbejdere har hjulpet til i Bilka, hvor der har været ekstra travlhed.

- Vi hører jo ligesom Bilka under Salling Group, og det er rigtig fint, at de er så store, at de har omplaceret medarbejderne, mens det her har stået på. Dermed har vi også undgået opsigelser, siger Loc Hoang, der dog tager sine medarbejdere hjem til butikken fra på mandag.

Og der er ingen tvivl om, at han glæder sig til at kunne rulle gitteret foran butikken op og byde kunderne velkommen.

- To måneder er lang tid at holde lukket, og det kan mærkes. Vi glæder os simpelthen så meget, og vi har blandt andet gjort klar med løbecykler og små swimmingpools, som jo er i sæson den kommende tid, siger Loc Hoang.

Også Slotsarkadernes administration glæder sig til, at centrets butikker igen kan slå dørene op.

- Det betyder rigtig meget for butikkerne, at de nu må åbne, for de er selvfølgelig økonomisk pressede, så det bliver rigtig rart for alle at komme i gang igen, siger Christina Nymand Nielsen.

Under nedlukningen har centret sparet på nogle omkostninger ved at spærre områder af og skære ned på rengøringen. Men når centret åbner i dag, er der gjort hovedrent, og der bliver skruet op for både rengøring og antallet af vagter.

- Det koster selvfølgelig noget ekstra og er en ekstra omkostning, men det er selvfølgelig det værd. Vi er så klar, og vi glæder os til at komme i gang, siger Christina Nymand Nielsen.