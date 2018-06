Se billederne: Stemningsfuld indvielse af nationalpark

Se billedserie Rammerne kunne ikke være smukkere, da Nationalpark Kongernes Nordsjælland søndag blev indviet med festivitas og aktiviteter i og omkring Frederiksborg Slot. Foto: Hans Jørgen Johansen

Der blev festet det meste af søndagen i anledning af, at Hillerød indviede sin del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Musikskolens orkester »Silverstrings« stod for stemningsfuld musik undervejs, og en del af indvielsen var også borgmester Kirsten Jensen, der blev fulgt af små og større prinser og prinsesser, da hun skråede henover pladsen for at indtage talerstolen.

Følget var børn fra Klaverfabrikken og Mastodonterne, der efterfølgende underholdt med nogle numre fra årets forestilling Askepot.

- Det er i sandhed en festdag og en begivenhed, der er værd at fejre. Her i Hillerød glæder vi os over at være en del af nationalparken med alle vores herligheder. Vi har enestående kulturarv i form af Frederiksborg Slot og Parforcejagtsystemet, landskaber, søer og helt fantastisk natur. Med nationalparken vil endnu flere få øjnene op for denne herlighed, sagde Kirsten Jensen blandt andet.

Carl Bruun, der er formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, holdt også tale. Han glædede sig over, at Nordsjælland nu har sin egen nationalpark.

- Vi er samlet i dag for at fejre Nationalpark Kongernes Nordsjælland, en park på mere end 26.000 hektar. Og lige i midten ligger Hillerød som det bankende hjerte. Der bliver nu skabt en juvel for Nordsjælland og hele Danmark. Et varetegn for hele regionen, sagde Carl Bruun.

Udover den mere officielle del rummede indvielsen også et væld af aktiviteter i området omkring slottet. Blandt andet kunne man snuse til historien om kongerne i Nordsjælland på en udstilling i Kongestaldene, man kunne fægte og kæmpe som i gamle dage i Slotsparken og køre i hestevogn som en ægte konge.