Se billedserie Omkring 100 elever på Hillerød Tekniske Skole har afprøvet nye sportsgrene som judo i skoletiden. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Sport i skoletiden har styrket sammenholdet

Elever på teknisk skole i Hillerød har den seneste tid fået rørt sig mere i skoletiden og stiftet bekendtskab med nye sportsgrene i DGI-projekt

Hillerød - 07. december 2020 kl. 04:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Både arm- og lattermuskler kom i sving, da en flok elever fra Hillerød Teknisk Skole forleden prøvede kræfter med både fald, kast og holdegreb i FrederiksborgCentret.

Her blev eleverne instrueret af Hillerød Judoklub som en del af DGI's projekt 'Kick'. Projektet går ud på at styrke erhvervsskoleelevers fællesskab og give dem en bedre skoledag med mere bevægelse og skemalagt idrætsundervisning.

"Rigtig fedt" Omkring 100 elever fra Hillerød Tekniske Skole har derfor i dette semester fået to timers skemalagt idræt om ugen ind i det ellers travle skoleskema i 12 uger.

"Det har været rigtig fedt. Jeg synes især, det har været med til at styrke på klassens sammenhold, især i starten da vi slet ikke kendte hinanden. Og så har det været med til at opfordre mange af os, også mig, til at dyrke mere motion," siger en af eleverne fra 'Mad og oplevelser'-holdet, 16-årige Gustav Milton Nyenstad fra Hundested.

Afbræk i skoledagen Forløbet startede i september, og siden har eleverne på 'Mad og oplevelser' afprøvet både golf, tennis og judo. Nogle af de andre klasser på skolen har prøvet cross fit, bueskydning, fodbold og discgolf - alt sammen i samarbejde med lokale idrætsforeninger og klubber.

For Gustav Milton Nyenstad har forløbet givet et godt afbræk i skoledagen, siger han:

"Så sker der noget andet end bare teori og at stå i køkkenet på skolen. Det er rart at prøve noget nyt og opdage nogle nye muligheder for motion".

Kick består af tre indsatser på skolen: Uddannelse af lærerne, skemalagt idræt for eleverne i samarbejde med lokale idrætsforeninger, og at eleverne klædes på til selv at sætte gang i fælles aktiviteter på skolen

bygger videre på erfaringer fra et pilotprojekt på Roskilde Tekniske Skole og erfaringer fra Aalborg og Aabenraa og spredes ud til erhvervsskoler over hele landet

er støttet af Nordea-fonden med fire millioner kroner

gennemføres af erhvervsskolerne i samarbejde med DGI, lokale idrætsforeninger og kommuner. I Hillerød er samarbejdet indgået af DGI Nordsjælland.

Gustav Milton Nyenstad både løber og dyrker styrketræning i sin fritid - men han er alligevel glad for at få motion ind i skoledagen:

"Vi står også op i køkkenet hele dagen, og så er det godt at få styrket kroppen, så den kan være klar til det i mange år. Det er også et stressende job at arbejde i et køkken, så det er godt, at kroppen kan håndtere det," siger han.

Godt sammenhold Hans klassekammerater 16-årige Sofie Stougaard og Laura Stampe, begge fra Frederiksværk, er også meget positive over forløbet:

"Det har hjulpet med, at vi har fået et godt sammenhold på holdet. Og nu, hvor vi skal stå op så meget i køkkenet, er det godt at få styrket musklerne, så vi kan holde ud i længere tid," siger Sofie, som også syntes, det var sjovt at afprøve judo:

"Det var meget sjovt. Jeg havde ikke prøvet det før, og jeg synes i det hele taget, det har været megafedt at prøve noget nyt. Det har været godt at få pulsen og have det sjovt med de andre".

Laura Stampe er enig:

"Det har været virkelig fedt at prøve noget nyt og blive taget ud af sin 'comfort zone'. Vi har lært hinanden at kende på en ny måde i klassen. Jeg elskede faktisk judo. Jeg kan godt lide at tage fat og kaste lidt med folk - det skal ikke være alt for stille og roligt," siger hun.

Undervisere uddannet Som en del af forløbet er underviserne på teknisk skole også blevet uddannet i, hvordan de kan integrere bevægelse mere i undervisningen. Det er et krav, at eleverne på erhvervsskolernes grundforløb har 45 minutters motion og bevægelse dagligt - og ifølge DGI er der ingen undersøgelser af, om erhvervsskolerne rent faktisk lever op til kravet.

Men nu har underviserne på skolen i Hillerød været på kompetenceforløb i tre gange to timer med DGI:

"Vi er blevet udstyret med kompetencer til at få mere bevægelse ind i skoledagen - ikke decideret idræt, men bevægelse. Det er noget, vi stadig arbejder på at udvikle. Nogle gange kan det lade sig gøre, andre gange er det mere besværligt. Men det er rigtig godt at få nogle tips og tricks til, hvordan vi gør det - også udover vores særskilte arbejde med løfteteknikker og den slags," siger underviser Lars Dawa Kalsang fra skolen.

Frisk pust Han har oplevet en stor effekt af, at de omkring 100 elever fra fire hold har deltaget i Kick-projektet:

"Det er et frisk pust i skoledagene, som godt kan opleves som lidt ensformig, og der er nogle elever, som ser rigtig meget frem til det. Nogle har brug for at røre sig og få brændt noget krudt af i stedet for at sidde meget ned," siger underviseren, som også - som eleverne - har oplevet, at det har givet godt på sammenholdet:

"Bare det at få en ud af huset-oplevelse og bruge transporttiden sammen har været godt. Der er også nogle, der går meget op i konkurrenceelementet, så det gør det også sjovt," siger han.

DGI's målsætning er at sætte bevægelse på skoleskemaet på omkring 40 af landets 86 erhvervsskoler, så omkring 8.600 elever bliver en del af projektet. Og på Hillerød Tekniske Skole er bevægelse i skoledagen kommet for at blive, siger Lars Kalsang:

"Det har selvfølgelig været en udfordring at få forløbet passet ind i et travlt skema, men vi har valgt at prioritere det, fordi vi tror på det. Og vi håber, at vi i fremtiden kan satse endnu mere på det, fordi vi har oplevet det så positivt".

Sofie Stougaard kunne også godt tænke sig at komme ud og prøve ny idræt i næste skoleår:

"Jeg gad godt at gøre det igen. Jeg ville ønske, det fortsatte næste år," siger hun.

