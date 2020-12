Se billederne: Splinterny skolebygning venter på eleverne

Se billedserie Det er første gang siden 1907, at Marie Mørks Skole har bygget nyt - det var da man opførte den røde bygning ved siden af, som i dag bruges til faglokaler. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 13. december 2020

Der var en rød snor, en borgmester, en forstander, den lokale presse og højtidelig stemning - men ikke ret meget andet, da den nye bygning på Marie Mørks Skole, »Evas Hus«, som er bygget til 8., 9 og 10. klasse, blev indviet i fredags. Eleverne manglede, de var sendt hjem pga corona, og den eneste aktivitet i det nye, flotte hus, var på 2. sal, hvor Lone Gjøl sad helt alene ved sit kateder, og gjorde klar til at gå i luften med online geografi undervisning for 9.b.

- Jeg tænkte, jeg skulle lave undervisningen herfra i dag. Så kan jeg også lige vise klasseværelset frem til eleverne. De har jo ikke set det før, men de glæder sig til selv at komme i skole og se det. Så jeg håber, de er tilbage 4. januar, siger hun.

Eleverne kan glæde sig til en bygning med et stort smukt rum med store glaspartier til fællesmøder, en etage til hver årgang, store lyse klasseværelser med indbygget køleskab og specialdesignede multifunktionelle, trapezformede borde og en stor, lækker tagterrasse i hårdt tag, med en udsigt over det sydlige Hillerød og Store Dyrehave.

- Det her er en drøm, der er mere end 70 år gammel, som vi nu har indviet. Og det er fantastisk at indvie den, selv om vi mangler eleverne. Uden børnene er vi ikke færdige endnu, siger Henrik Christensen, forstander på Marie Mørks Skole.

En game changer Den nye bygning har kostet skolen 30 millioner kroner, men så er det også første gang siden 1907, skolen har bygget nyt.

Tilbage i 1950'erne overvejede man at flytte skolen et helt andet sted hen i byen for at få bedre plads. Man overvejede også at rive nogle af de gamle, historiske bygninger ned og erstatte med et helt nyt byggeri. Men intet blev realiseret, og i stedet opsatte man i 1963 midlertidige pavilloner til 8. og 9. klasse.

Planen var at de skulle stå i ti år.

Men det blev altså helt frem til i dag, hvor den nye topmoderne bygning står klar. Og de fysiske rammerbegyder alt, hvis man spørger Lone Gjøl.

- Det er en game changer. Det er kæmpestore lokaler, det er nyt, det er lækket, og det fungerer. Det giver nogle muligheder, vi ikke havde i de gamle bygninger. Alene bordkonstruktionerne. Det bliver en helt anden mdåe at undervise på, siger hun.

Et hus til Eva Eleverne har selv været med til at vælge navnet på bygningen, »Evas hus«. Eva var søster til Marie Mørk, og var også med til drive skolen - hun hjalp faktisk sin søster fra 1895 til 1935, og det markeres med et stort fotografi som er hængt op i fællesrummet. Her ses de to søstre sammen med en flok kostskolepiger og deres fine barnevogne fra skolens tidligste år.

- Der var mange af eleverne, der mente, at navnet skulle være noget om søsteren. Det er stadig Marie Mørks skole det hele, men nu har Eva også fået et navn opkaldt efter sig, fortæller Henrik Christensen.

På samme vis er en bygning på skolen opkaldt efter en tidligere forstander, Hansens Hus, og en bygning har navnet Fru Israelsens Hus efter en lærerinde. Og så er der »den nye bygning«, som huser skolens faglokaler og er opført i 1907.

- Det var sidste gang, vi byggede nyt, fortæller Henrik Christensen, som efter eget udsagn har arbejdet med Evas Hus i seks år.

- Vi talte længe om, at bygningen skulle opføres i røde tegl, så den kunne ligne de gamle bygninger. Men hvis det ser gammelt ud, så lægger vi måske noget til historien om, at vi er en gammeldags skole. Og det vil alligevel aldrig komme til at se ud som de gamle bygninger. Så hellere bygge noget, der viser, at vi er i 2020. Så er det pludselig en arkitektur, der viser, vi er en skole i tiden, siger han.

Det var arkitekten, der fik overbevist skolen om, at bygningen skulle opføres i de lysegrå teglsten.

- Da han mødte op med tegninger af en grå bygnige blev der helt stille. Indtil der var en, der sagde: Hold op, hvor er det flot. Og så voksede den på os, siger Henrik Christensen og fortsætter:

- Bygningen er jo meget potent udadtil men på den anden side er den meget åben og indbydende, siger han.