Se billederne: Smukt travaljestævne med nervepirrende finale

Hillerød - 02. juni 2018 kl. 15:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er tit, man får mulighed for at høre en Socialdemokrat råbe »Venstre længe leve, hurra - hurra - hurra!« eller omvendt. Men det gjorde de mange mennesker på Torvet lørdag eftermiddag, da to hold fra netop V og S dystede imod hinanden i det travaljestævne, der er blevet en fast bestanddel af Hillerød Slotssø Byfest.

Vel i mål viser travaljeholdene nemlig modstanderen respekt netop ved at råbe hinandens hurra. Og på søen var Venstre en anelse hurtigere end Socialdemokraterne, der blev slået med blot to sekunder i deres heat.

De to politiske partiers flotte tider til trods, kunne de dog ikke hamle op med de hurtigste hold i travaljedysten. Det blev ligesom sidste år CrossFit Hillerød (4.01 minutter) og HHM A/S (4.04 minutter), og de mødtes derfor for andet år i træk i finalen.

Og det blev en særdeles nervepirrende affære, hvor der næsten skulle målfoto til for at finde vinderen. Det blev CrossFit Hillerød, der roede distancen på 3.48,87 minutter, mens HHM A/S kom lige efter i tiden 3.50,47 minutter). Dermed fik CrossFit Hillerød genrejst sin ære efter sidste års finale, hvor HHM kom i mål hele 10 sekunder før crossfit'erne.

- Det var da travaljestævnets flotteste finale indtil videre, sagde C4-direktør Erik Helmer, der styrede slagets gang og sørgede for at opildne publikum til at heppe på de brave mandskaber, der dystede i den bagende sol ude på søen. Alle både blev klappet det sidste stykke over målstregen, uanset om de kom først eller sidst.

I heat tre roede Hillerød Foreningshold og Hillerød Borgerhold imod hinanden. Inden løbet, sagde en repræsentant fra Borgerholdet, at publikum ved bredden hellere måtte trække sig lidt tilbage, for holdet ville komme susende og skabe så brusende bølger, at de ellers nok fik våde tæer.

Den kække bemærkning blev dog ikke fulgt helt op ude på søen, hvor Borgerholdet haltede efter Foreningsholdet. Sidstnævnte kunne da også drage fordel af at have den rutinerede roer og indehaver af 159 VM-medaljer, Merethe Boldt, på holdet og roede sig til en komfortabel sejr i sit heat.

Travaljestævnet, der blev afviklet fra anløbsbroen ved Torvet, samlede stor opmærksomhed og mange mennesker på det vaffelduftende torv, hvor folk slængede sig i liggestolene, tog opstilling i skyggen langs søen for at se de 14 både dyste imod hinanden eller stillede sig lige midt i den bagende sol med en kold fadøl i hånden.