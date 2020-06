Se billederne: Smågrise kom på græs

Lørdag kom knapt 30 smågrise ud i det fri på marken ved Holmegårdsvej i Store Lyngby. Her skal de nyde sommeren indtil slutningen af september, hvor de er store nok til at blive slagtet. Og grisene, der kommer lige fra en stald, skulle nu til at lære en ny verden at kende og finde ud af, hvad græs er for noget, hvor det er godt for trynen at rode i jorden, og hvor der findes mad og drikke. Derudover blev grisene også introduceret til deres soveplads i læhuse og ikke mindst mudderpølen, som er en sand fornøjelse for dem at plaske rundt i.