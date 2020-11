Se billedserie William, Isabella og Anna synes, det er sjovt at hjælpe naturen.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Skoleelever giver insekterne et nyt sted at bo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Skoleelever giver insekterne et nyt sted at bo

Elever fra Hanebjerg Skole hjælper Hillerød Forsyning med at bygge insekthotel

Hillerød - 13. november 2020 kl. 05:00 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Fremover skal flere bier summe i klimaparken Solrødgård - og flere fugle skal dykke ned efter de svirrende insekter.

Hillerød Forsyning har nemlig opsat et såkaldt insekthotel, som skoleelever hjælper med at fylde med træstumper med borede huller, bark og græs.

"Sjovt" Tirsdag 3. november er 4. klasse fra Hanebjerg Skole på arbejde med at fylde hullerne i insekthotellet, så biller, mariehøner, bænkebidere, edderkopper og vilde bier får et nyt tilholdssted.

"Det er sjovt at indrette insekthotellet - og så gør vi noget godt for naturen," siger 10-årige Lea, mens hun sammen med klassekammeraterne møgsommeligt lægger siv og gamle grene på plads i hullerne i 'hotellet'.

Tiltrække flere falke Hillerød Forsyning ønsker at tiltrække endnu flere dyr til Solrødgård og få bioversiteten til at blomstre i højere grad. Hvis insekter får at godt sted at bo og trives, vil det på sigt også tiltrække flere fugle og rovfugle, fortæller formidler Mathilde Korsvig fra forsyningen:

"Lige nu har vi én tårnfalk i området, men vi vil meget gerne have flere. Og det kan en rig biodiversitet med mange insekter og dyr danne grundlag for".

Derfor har de inviteret indskolingsklasserne til at komme og hjælpe med insekthotellet:

"De hjælper med at fylde hotellet med naturmaterialer, som insekterne kan bo i, mens de samtidig lærer noget om biodiversitet og alternative boliger til insekter," siger hun.

"Føles godt" Eleverne fra Hanebjerg havde lært om biodiversitet i skolen i forvejen, fortæller 10-årige Isabella:

"Vi har lige haft temauge om biodiversitet. Det handler om, at dyrene kan leve et bedre liv på jorden og sende deres art videre, så der kommer nye af dem. Det var super sjovt. Og det er også hyggeligt at være her og lave insekthotel. Det føles godt at hjælpe naturen - det her betyder meget for dyrene".

Insekterne er i tilbagegang i hele verden, fordi de mangler føde og levesteder. I Danmark er størstedelen af jorden opdyrket, og haver og parker er derfor tilflugtssteder for insekter som vilde enlige bier og sommerfugle. Men den lidt vildere og urørte natur kan give bedre levevilkår for insekterne - og et insekthotel kan være en god start.

Det ved eleverne fra Hanebjerg også godt:

"Bierne har det svært med alle de marker, vi har. Der er ingen blomster, så det er som en ørken for bierne. Og hvis vi ikke har bier, så dør blomsterne og træerne - så det er dejligt, vi kan komme herud og hjælpe dem," siger Lea.

"Det er godt, at vi kan gøre noget godt for naturen - og fedt at dyrene kan bruge noget, som vi laver," siger klassekammeraten Pelle, som også synes, det er dejligt og sjovt at komme ud af klasseværelset og ud i naturen for en sjælden gangs skyld. Hillerød Forsyning arbejder også med andre initiativer, der kan forbedre biodiversiteten og få flere insekter og dyr i Solrødgård. Der bliver for eksempel sået bi-venlige blomster, og søer og vandhuller i området tiltrækker også mange insekter.

Solrødgård Klima- og Miljøpark:

Består af blandt andet et overdækket renseanlæg, hvor den besøgende kan gå på et grønt areal og gennem glas følge med i renseprocessen, en genbrugsstation, som blev indviet i 2016, et center til de omkring 100 ansatte med administration, garage, værksted og undervisningsfaciliteter og opsamling af regnvand på engarealer

Dækker et område på cirka 500.000 kvadratmeter, som er åbent for alle

Er gjort klar til anlæggelse af et vandværk, som skal sikre rent drikkevand, og miljøvenlig varmeproduktion på sigt

Har et fugletårn og et flagermusehotel og indeholder anlagte stier på cirka syv kilometer

Masterplan for parken er udviklet af arkitektfirmaet C. F. Møller

Har kostet i alt cirka en milliard kroner

Har et årligt besøgstal på cirka 350.000 mennesker

Blev færdigbygget i 2018

Man kan komme på rundvisning på Solrødgård, men tilbuddet er for tiden begrænset på grund af coronavirus-restriktionerne. Kilde: Hillerød Forsyning

relaterede artikler

Forsyning strammer op på kunstkøb 06. oktober 2020 kl. 07:34

Har gjort ufatteligt sjældent fund 03. september 2020 kl. 07:01

Ny ansat skal forbedre forsyningens image 02. september 2020 kl. 13:54