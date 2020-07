Se billedserie Med navnet Eva Mørks Hus anerkender skolen Marie Mørks søsters store arbejde for skolen, sagde forstander Henrik Muñoz Christensen i sin tale ved rejsegildet. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 03. juli 2020

Se billederne: Skole har fået sin første nye bygning i 100 år

Det var for omtrent 70 år siden, at Marie Mørks Skole første gang luftede tanken om at bygge ud. Den daværende ledelse forudså pladsmangel, men det ene projekt efter det andet faldt til jorden. I stedet opførte man en midlertidig bygning i 1963, og den midlertid fik lov at vare noget længere end de planlagte 10 år.

Men nu er en topmoderne bygning snart klar til at blive indtaget af skolens største elever. Torsdag blev der holdt rejsegilde.

- Vi indfrier en drøm fra 50'erne, det er en ubeskrivelig stor glæde, sagde forstander Henrik Muñoz Christensen.

- Vi er gået all-in på moderne arkitektur, og tradition og kultur får vi med navnet. Bygningen skal hedde Eva Mørks Hus, og med det anerkender vi hendes store arbejde. Hun lavede skole her i 42 år sammen med storesøster Marie, forklarede han.

Bygningen er i fire etager i lyse mursten med store vinduespartier. Den rummer fem klasseværelser, en tagterrasse og diverse alternative rum, der giver mulighed for at arbejde på tværs.

Udvendigt er den så godt som færdig, der skulle da også oprindelig have været holdt rejsegilde i marts, mens der indvendigt venter endnu lidt arbejde, før den kan indvies.

Byggearbejdet har dog ikke været uden besværligheder kunne entreprenøren, økonomidirektør i NHH, Thomas Selsø, afsløre.

- Det har været et spændende byggeri. På papiret er det klassisk, men der har været en del udfordrende detaljer som fremspring i murværket og tunge glaspartier. I det gamle, der blev revet ned, var der både asbest og pvc, og vi har været udfordret af dansk efterårs- og vintervejr, og så er vi omgivet af et elsket kastanjetræ og et stort og trafikeret lyskryds, sagde han.

Opgaven er dog gået efter planen, og særligt Thomas Selsø har da også lagt sig ekstra i selen, fortalte han, fordi han har selv har haft børn på Marie Mørk Skole.

- Det gav et gib i mig, da vi fik opgaven. Jeg har selv været tilknyttet skolen, så vi gav den lige en tand ekstra, sagde han.

Der var også ros fra og til arkitekter, ingeniører og håndværkerne ved rejsegildet, der jo især er deres fest. Alle var enige om, at samarbejdet er forløbet godt.

Det (næsten) endelige resultat vækker da også begejstring hos viceborgmester Klaus Markussen (V), der på vegne af byrådet i Hillerød Kommune sendte en tak og tillykke.

- Det er et flot eksempel på vellykket byfortætning. Jeg har været en af dem, der har kastet nysgerrige blikke undervejs i byggeprocessen, og det ser godt ud. Det bliver et markant og synligt vartegn for vores by. Og jeg er sikker på det bliver et hit for eleverne, sagde han.

De kan se frem til at tage bygningen i brug til oktober.