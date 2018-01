Se billedserie 27 børn og unge fra Nødebo og Gadevang deltog søndag i en otte timer lang workshop i Gadevang Kirke, hvor de med hjælp fra Helene Dahl lærte at synge fire-fem af de sange, som de går og lytter til i deres hverdag. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Sang i kirken giver fællesskab

Hillerød - 29. januar 2018 kl. 10:13 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaverets dybe toner sniger sig hele vejen ud igennem den lukkede dør mellem forrummet og kirkerummet. Når man åbner døren, hører man stemmerne, der synger til klaverets toner. Det er en usædvanlig sang for et kirkerum: RagN'Bone Mans »I'm only human«. Og stemmerne tilhører for de flestes vedkommende konfirmander fra Nødebo og Gadevang Sogne. Det lyder virkelig godt.

- Så er der en andenstemme, der skal synge sådan her, siger Helene Dahl, og forsøger sig med, hvor lys andenstemmen skal være.

- Er I med på den? Ok, så lad os lige prøve at tage den fra toppen, siger hun og sætter de unge stemmer i gang igen.

Det er Helene Dahl, der styrer løjerne. Hun underviser til daglig i sang og kor på Ballerup Musikskole og laver desuden gospel- og sangworkshops rundt omkring i landet. Hun bor i Nødebo, og i dag er hun med workshoppen i Gadevang Kirke nærmest på arbejde i baghaven.

Workshoppen er dels en obligatorisk del af konfirmand-undervisningen i de to sogne, dels åben for andre unge, som er interesseret i at synge. Selvom hun er rutineret i disciplinen, er det aldrig på forhånd til at vide, hvad der kommer ud af det.

- Lige i dag er der rigtig mange drenge, og det er klart, at de bliver udfordret i forhold til at kaste sig ud i noget nyt. Men vi prøver at møde dem på deres banehalvdel ved at vælge nogle sange, de kender. Og så skal jeg have dem til at åbne sig op. Dét handler meget om modet til at turde. Der kommer ingenting ud af dem, når vi starter. Ingen lyd, overhovedet. De kigger bare på hinanden og fjoller. De er ude af deres comfortzone, og det kan være svært. Men vi flytter os heller ikke, hvis ikke vi bliver skubbet lidt. Og efterhånden slapper de lidt mere af og åbner sig op. De kan jo en masse, og nogle af dem er sindssygt dygtige.

To af de drenge, der i dag er blevet trukket ud af deres comfortzone for i stedet af prøve stemmerne af i det smukke kirkerum med udsigt over skoven, er Sebastian Hedmann og Nikolaj Nymand, begge 13 år.

- Jeg kom for sent, så jeg lagde godt ud. Det var lidt pinligt, at alle kiggede på mig, da jeg kom ind. Jeg sang ikke så meget med i begyndelsen, for min stemme er ikke den reneste. Da jeg kom i gang til sidst, var det hyggeligt nok. Men jeg er lidt sceneskræk, så jeg vil gerne stå bagved, når vi skal give koncert, siger Sebastian Hedmann, der ellers er vant til at synge derhjemme. Blandt andet sammen med sin far, som spiller guitar.

Koncerten, han taler om, er afslutningen på workshoppen. Når Helene Dahl, pianisten og de unge mennesker har øvet sammen i syv timer, skal resultatet nemlig præsenteres for familie, venner og andre interesserede. Det har drengene også tænkt over.

- Jeg har sagt til mine forældre, at de ikke må filme, når de kommer og ser koncerten, siger Nikolaj Nymand, der er blevet udfordret i dag.

- Det er lidt grænseoverskridende. Men jeg kender mange af dem, der er her, og det gør det lidt mere trygt, siger han.