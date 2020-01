Se billederne: Royal Stage indviet med masser af underholdning

Se billedserie I Royal Stage er der 300 sidderpladser, og dermed er der plads til store koncerter og sportskampe. Foto: Thomas Olsen

Dans, musik, skuespil, sport, taler og et maleri af en leopardprikket Carsten Larsen, direktør i Royal Stage, markerede åbningen af Hillerøds nye multiarena.

Drabantgarden sørgede for fanfaren, når en ny gæst tog et skridt ind på den røde løber til åbningen af Hillerøds nye multiarena, Royal Stage, tirsdag. Omkring 500 gæster var mødt op for at indvie den nye arena, og alle sejl var sat til for at vise alle arenaens muligheder.

Bueskytter, boksere og bordtennisspillere var blandt de sportslige indslag, der også talte en halsbrækkende gymnastikopvisning fra HGI. Både breakdancere, hip-hoppere og standarddansere fra VJC Dans indtog dansegulvet, mens operasanger Lars Bo Ravnbak, sanger og sangskriver Thomas Meilstrup og både band og kor fra Hillerød Musikskole sørgede for, at gæsterne oplevede arenaens musikalske muligheder.

Forfatterparret Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg sikrede en litterær indsprøjtning, og Mastodonterne gav en forsmag på vinterferiens store forestilling Gummi T.

Bump på vejen Arenaen har været år om at blive til, og undervejs er byggeriet både trukket ud og blevet dyrere blandt andet på grund af et grundvandsbrud, der satte det meste af udgravningen til arenaen under vand. Og bumpene på vejen kunne Torben Nyegaard Olesen, formand for FrederiksborgCentrets bestyrelse, da heller ikke undlade at bemærke i sin tale.

- Man kan sige, der var tider, jeg tror, I kan forestille jer dem, hvor der var tvivl, men alt i alt seks år er gået, vi var vedholdende, vi holdt fast, forhindringerne skulle fjernes, vi så direkte ned i vandet på et tidspunkt. Der var mange, der udtrykte meninger fra sidelinjen, de vidste meget bedre. Men vi gjorde det. Hillerød og dermed hele Nordsjælland får nu mange nye muligheder inden for erhverv, sport, koncerter, konferencer, events osv. Nu er det op til os at udfylde de rammer, vi har skabt her, sagde Torben Nyegaard Olesen og glædede sig over, at Hillerød nu har vænnet sig til navnet Royal Stage, som den nye multiarena har fået fra navnesponsoren Royal Unibrew.

- Vi har lært at sige det: Royal Stage, sagde Torben Nyegaard Olesen.

Navnet kiksede da også kun én gang i løbet af åbningen, da konferencier Nadia Malm kom til at benævne multiarenaen som Royal Arena.

Heller ikke totalentreprenøren bag byggeriet, C.C Contractor, kom uden om de forhindringer, der er opstået undervejs.

- Der er løbet meget vand i åen siden, som man siger, sagde Poul Nielsen på vegne af C.C. Contractor, inden han kom med en opfordring til hele Nordsjælland:

- Det her kræver, at hele Nordsjælland får købt billetter til arrangementer her i arenaen. Sørg nu for at komme ind og få jer nogle oplevelser i det her hus, sagde han.

Carsten i centrum Poul Nielsen roste også Carsten Larsen, der er administrerende direktør i Royal Stage, for hans evne til at bevare det gode humør trods de mange udfordringer.

- Carsten og co.'s evne til at holde humøret oppe, selv når det så allermest håbløst ud, har været helt utrolig, sagde Poul Nielsen, mens også borgmester Kirsten Jensen (S) bemærkede den administrerende direktørs store rolle i tilblivelsen af den nye arena.

- Jeg sad en dag på rådhuset og talte med en anden om FrederiksborgCentret som en del af Hillerød Kommune, og så kom det ovre fra et af de andre borde i det åbne kontor: »Er du sikker på det? Tror du ikke, det er omvendt? Er vi ikke alle en del af Carsten Larsens rige?«. Det er meget muligt, for perspektiv er jo alt. Vores eget ståsted er centrum, og hvis vi vil det samme, så gør det os stærkere, sagde Kirsten Jensen og understregede glæden over Royal Stage:

- Royal Stage rammer lige durk ned i kernefortællingen om vores kommune. Her, hvor vi sætter lys på, at Hillerød Kommune er og vil være fuld af gode historier - gerne med et royalt vingesus.

Carsten Larsen fik også rosende ord med på vejen fra direktør i C4, Erik Helmer Pedersen.

- Jeg har kendt Carsten Larsen i mange år. Han er en mand i konstant bevægelse, der tænker og handler hurtigt. Carsten, tak til dig for dit utrættelige arbejde - det kan være svært at følge med i dit tempo, sagde Erik Helmer Pedersen, der på vegne af C4 overrakte Carsten Larsen og Royal Stage et maleri af kunstneren Henning Dalhoff. Maleriet skildrede på den ene halvdel tilblivelsen af Royal Arena, mens Carsten Larsen, der er kendt for sine farverige og sjove jakkesæt, udgjorde den anden halvdel af maleriet - iført en leopardprikket sweater.

- Det er her, hvor manden med visionen tænker, overvejer, planlægger og vurderer - han er skildret i netop det øjeblik, hvor han undfanger idéen til den nye multiarena, sagde Erik Helmer Pedersen.

Da dagens mand i skysovs selv kom til orde, takkede han alle dem, der har været involveret i tilblivelsen af Royal Stage og satte ord på glæden over det færdige resultat.

- Endelig står vi her ved indvielsen. Vejen har undervejs været bumpet og fyldt med vand, men det er lykkedes at få Nordsjællands arena, Royal Stage, til at rejse sig som en smuk svane. Vi er stolte af resultatet, og vi har været igennem nogle generalprøver den sidste måneds tid, hvor vi har testet og vist, at det hele fungerer. Med bygningen får vi og Nordsjælland nogle helt nye muligheder. Vi bliver løftet en liga op, sagde Carsten Larsen.

Fra på søndag går det løs med kulturelle og sportslige oplevelser i Royal Stage.