Se billedserie Ridder Smith, alias Torben Smith, måtte tage imod mange hug, da han lørdag stillede op til tvekamp mod alle et- til 13-årige, der havde lyst. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Ridder kæmpede torvemarked i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Ridder kæmpede torvemarked i gang

Hillerød - 04. august 2019 kl. 13:44 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Torvemarked skød sæsonen i gang med sommerstemning og drabelige dyster på Torvet.

Hillerød: Der dufter af vafler udover hele torvet, hvor der bliver spillet peruviansk popmusik ved boden med de farvestrålende drømmefangere, armbånd og smykker. Der er saftevand i glassene, kaffe på kanden og kage på tallerkerne ved bordene, der er sat op ved siden af den røde hoppeborg.

Mange holder stadig ferie og nyder solens stråler på Torvet, og de kan samtidig glæde sig over, at sommerferien er slut for Hillerød Torvemarked. Det betyder nemlig, at der denne første lørdag i august igen er gang i aktiviteterne for børn og voksne.

Børnene kan både boltre sig på hoppeborgen og lige ved siden af, hvor Ridder Smith har slået sig ned med masser af våben og skjold i sin ridder-arena. Dér inviterer han alle børn i alderen et til 13 år til tvekamp.

Lige nu er han i gang med en drabelig dyst imod en lyshåret pige, som er blevet udstyret med både svær og skjold. Han råber højt og slår sit svær imod pigen, der griner.

Bagefter kommer en dreng op i arenaen til Ridder Smith, der fortæller ham, at i 1100-tallet var ridderkampe en sport, som ridderne dyrkede til døden. Men det var ikke så godt, for når kongen så skulle i krig, var alle de gode riddere døde.

Så voldsom går det heldigvis ikke for sig i dag, selvom Ridder Smith gør sit for at bidrage til dramatikken.

- Arrrgghh!, råber han pludselig, så både drengen og alle tilskuerne får et chok.

- Vil du have ham med hjem i to dele eller én, spørger ridderen drengens bedstemor, der smilende bedyrer, at det nok er bedst at få ham hel med hjem.

Kim Olsen står for Hillerød Torvemarkeds kreative team, og han er glad for, at der nu igen er aktiviteter, som kan få folk til at blive lidt længere på torvet. Der mangler et par af de faste stadeholdere, men til gengæld er der også dukket et par nye op.

- Vi sørger for, at her er aktiviteter for både børn og voksne. Nogle gange kan børnene male på sten, andre gange bliver der bagt boller. Og det er i støbeskeen, at vi skal have børnene til at lave en stor fællestegning, som vi vil prøve at få ned og hænge på biblioteket, siger Kim Olsen, der selv meldte sig som frivillig, da idéen om Hillerød Torvemarked opstod sidste år.

Lørdag den 10. august er der igen Hillerød Torvemarked fra klokken 10 til 15. Da kommer Falck med tre af sine køretøjer, som bliver demonstreret, og der vil være levende musik.

Sæsonen fortsætter indtil den 28. september.