Se billederne: Popstjerne skrev sang med skoleelever

Det fik eleverne på Hillerød Lilleskole et indblik i mandag, da sangerinden Ida Gard kom forbi for at give dem et indblik i det store arbejde, der ligger bag en sang.

"Sangskrivning er et universelt sprog, hvilket betyder, at eleverne vil opleve den samme proces, som Taylor Swift, Justin Bieber og andre ungdomsidoler gennemgår, når de skriver sange. Når dagen er overstået, er det vigtigste for mig, at jeg har vist eleverne, at musik er et arbejde, der skaber værdi, og derfor koster penge, men selvfølgelig også er sjovt at lave, " fortæller Ida Gard, som har udgivet tre album på sit eget selskab 'Oh My Gard!'.