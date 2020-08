Se billedserie Michael Nielsen er her i gang med at læsse korn ned i kornsneglen. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Nu er det perfekt høstvejr

Hillerød - 10. august 2020 kl. 05:54 Af Anna Törnqvist Jensen

Michael Nielsen er på arbejde i garagen. En traktor skal gøres køreklar, inden den igen kan køre mod marken i Kollerød og hente mere af dagens høst.

- Ja, man skal kunne lidt af hvert, konstaterer han, da traktoren med to kornvogne er trillet ud af gårdspladsen igen.

Michael Nielsen har svineproduktion på gården Tilsbæk, der ligger mellem Nr. Herlev og Uvelse, og derudover har han sammen med en samarbejdspartner 1000 hektar jord, der hvert år skal høstes. Og når det er godt vejr, er det med at få høsten i hus.

- Så kører vi alt, hvad remmer og tøj kan holde, havde jeg nær sagt. Vi kører ikke 24/7, men fra klokken 7 til 24 hver dag, siger Michael Nielsen, inden han kravler op i to andre kornvogne, der er blevet kørt hjem fra marken.

- Jeg tager lige en prøve, så jeg kan tjekke kvaliteten, fortæller han og tager en portion korn op. Kornet skal i en maskine, som skal måle vandprocenten i kornet.

- Jeg vil skyde på, den er på 12 procent, når han at sige, inden maskinen viser 12,1 procent på displayet.

- Det skal være på 14 procent, når det skal afleveres, så det er rigtig godt. Sidste år var det et vådt år, hvor kornet havde en vandprocent på 16-17 procent, når vi fik det høstet. Så skal vi bruge en masse energi på at tørre det.

De to kornvogne er fyldt med over 32 tons rug, og det er blot en af flere afgrøder, Michael Nielsen dyrker. 25 procent af afgrøderne er økologiske. Og alt i alt bliver det til tusindvis af tons, når høsten er slut.

- Det er forskelligt, hvor meget afgrøderne giver, men i gennemsnit er det nok 6-7 tons pr. hektar, fortæller han, inden han kører kornvognen over til kornsneglen.

Med præcision parkerer han vognen lige foran baljen, hvorfra kornsneglen suger kornet op til det store lager, tænder maskinen og åbner en lille lem i kornvognen, så kornet bliver suget og derefter spyttet ud i et bjerg af korn bagest i laden.

Men hvert år er det en kamp mod vejret og tiden at få høsten i hus.

- I år startede vi den 13. juli, og det tager omkring 25 dage at få høsten i hus. Men når det er så godt vejr som nu, skal vi skynde os at slå til, for lige pludselig kan det blive regnvejr, og så kan vi ikke høste, fortæller Michael Nielsen, inden han tømmer træskoene for korn og fortsætter:

- Jo længere vi kommer ind i august, jo kortere bliver dagene også. Når der begynder at falde dug om aftenen, kan vi heller ikke høste.

Mens usikkerheden og afhængigheden af vejret kan være frustrerende, er det et vilkår, man er nødt til at vænne sig til.

- Jeg har prøvet en enkelt gang, at jeg ikke nåede at få alt i hus. Hvis det bliver for vådt, og det er modent for længe, kan kornet begynde at spire, og så er kvaliteten ikke god nok. Min indtjening ligger jo i de marker, så det er vigtigt, at det ikke går galt. Men vi er jo afhængige af vejret hele året, også når vi sår, så det er noget, man vænner sig til, siger han.

Det tager cirka 45 minutter for Michael Nielsen, hans samarbejdspartner og deres medhjælpere at høste en mark, og netop som han er færdig med at tømme kornvognene, kommer næste læs ind på gården. Men der er brug for Michael Nielsen og de tomme kornvogne i marken, så turen går i traktor gennem Nr. Herlev til Kollerød.

- Vi ved godt, vi fylder meget, når vi kommer kørende, og vi kører meget gennem Nr. Herlev og Uvelse. Derfor bliver alle vores medarbejdere også instrueret i at tage hensyn, og det er noget, vi gør meget ud af. Vi trækker ind til siden, hvis der er biler bag os, vi sætter farten ned, hvis der er bløde trafikanter, og vi prøver generelt at gøre, hvad vi kan for ikke at være til besvær, siger Michael Nielsen og drejer ind på marken, hvor mejetærskeren og »sneglvognen« kører ved siden af hinanden og er i fuld gang med at høste endnu en rugmark.

- Der er mange, der ikke ved det, men en mejetærsker er 12 meter bred. Prøv at se den tage den stribe, siger han og peger på det område, hvor mejetærskeren kører.

- Det er jo næsten smukt, griner han.

Med kun få rugmarker igen, bliver Michael Nielsen færdig med at høste rug denne weekend. Men der er flere afgrøder, der endnu ikke er kommet i hus.

- Så vi krydser fingre for, at det gode vejr holder, siger han.