Tikke Takke blev de første på Klaverfabrikkens scene efter nedlukningen. Orkesteret gav søndag familiekoncert.

Se billederne: Musikken er tilbage

Hillerød - 30. august 2020

Den røde løber er rullet ud, og nogle af Klaverfabrikkens frivillige står udenfor indgangen til Truckhallen for at sige velkommen til de familier, der har købt billetter til familiekoncerten med Tikke Takke.

Gæsterne er længe ventet, for det er et halvt år siden, der sidst var koncert i etablissementet. Og mens familierne finder vej, fortæller Klaverfabrikkens administrator, Helene Gudiksen, hvor meget man på Klaverfabrikken har glædet sig til at få liv og musik i huset igen.

- Det er jo vores første koncert efter nedlukningen, så det er meget spændende. Vi er bare så sindssygt glade for at kunne have gæster igen. Og min oplevelse er, at folk er så ivrige efter at komme ud at opleve noget musik igen, at de vil gøre hvad som helst, for at det kan lade sig gøre. Så jeg er helt sikker på, at det nok skal gå, selvom det kommer til at foregå på en lidt anden måde, for at vi kan beskytte os selv og hinanden, siger hun.

Klaverfabrikkens koncept med familiekoncerter er skabt til at favne børn i alle aldre, og de bliver normalt ikke afviklet med en forhøjet scene og stolepladser. Tilhørerne plejer at sidde på gulvet, hvor bandet også står, så det bliver nemmere at interagere med børnene.

- Det skaber sådan en form for udflugts-stemning, siger Helene Gudiksen, der dog er sikker på, at Tikke Takke nok skal nå ud over rampen, selvom de i dag står på den høje scene.

- De er særlige venner af huset, og de er rigtig gode til at lave fest for børn. Så jeg er sikker på, at de godt kan skabe kontakten til børnene oppe fra scenen og gøre det til en super oplevelse for alle.

Børn og voksne er begyndt at myldre ind, og børnene gør hjemmevant holdt ved spritdispenseren, inden de i selskab med forældre og søskende går ind og finder deres pladser.

I mellemtiden har Helene Gudiksen fundet vej til scenen.

- I drømmer ikke om, hvor glade vi er for at kunne åbne igen! Og en familiekoncert er noget af det mest opløftende, vi kan forestille os at starte med, siger hun og byder velkommen til både gæster og orkester.

Og så går det løs. Efter seks stille måneder er musikken tilbage på Klaverfabrikkens scene.