Se billederne: Kulturcontainer indviet i Favrholm

Favrholm Pionercamp, som skal være med til at skabe liv i Hillerøds nye bydel, blev indviet i fredags

Hillerød - 13. oktober 2021 kl. 05:17 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Snart skal både nye borgere og virksomheder rykke ind i Hillerøds kommende bydel Favrholm - og fredag blev den nye såkaldte 'pionercamp' i bydelen indviet med både bål, kunst, musik, graffiti, præsentation af arkæologiske fund, borgmestertale og meget mere.

Pionercampen er en konstruktion, som er bygget op omkring en container - men den er også mere end det. For udover at være et fysisk sted, som borgerne kan bruge til mødested og aktiviteter, skal det også være et sted, hvor den nye bydel kan vokse gennem engagement, kunst og netværk.

Engagere sig Borgmester Kirsten Jensen glædede sig i sin tale over den nye pionercamp:

"Vi står et sted, hvor initiativrige og foretagsomme nybyggere er ved at præge et område mere eller mindre midlertidigt. Det er et sted, hvor noget kan ske, hvor man kan høre om udviklingen af Favrholm, hvor man kan opholde sig og se på og følge med i udviklingen - og ikke mindst et sted, hvor man kan mødes, engagere sig og være med til at give den nye bydel liv," sagde hun.

Ingen plan Der findes ikke nogen fast plan for, hvad der helt præcist skal ske i Favrholm Pionercamp, og kommunen har blandt andet inviteret til møbel- og flagworkshop i campen.

"Vi er sammen om at give Favrholm liv, og vi håber, at foreningsliv, erhvervsliv, familier og motionister, unge som ældre får øje på Favrholm gennem Pionercampen og begynder den kulturelle byggemodning, som skal gøre Favrholm til en levende by, der også har plads og rammer til kultur-, idræts- og fritidsliv. Pionercampen er en åben invitation til at være med til at udvikle og give liv til Favrholm," sagde borgmesteren.

Yoga eller fest? Favrholm Pionercamp ligger lige ved byggeriet af det nye hospital på Overdrevsvejen, hvor kranerne rejser sig, og arkæologerne graver.

Pionercampen har containerrum, toilet og kaffevogn med strøm fra en generator. Ifølge et opslag fra kommunen på Facebook kan campen bruges til både træning i naturen, børnefødselsdag, mødested for foreninger, fuglekiggeri, kunst, yoga, blomsterdyrkning, fredagsbar, børnehavebesøg, fest, udgangspunkt for vandre- eller cykelture og meget mere.

Man kan kontakte Karin Juhl fra Hillerød Kommune på karj@hillerod.dk eller telefon 72 32 52 20, hvis man ønsker at høre mere om campen eller byde ind med en aktivitet der.

