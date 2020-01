Se billederne: Kulsvierscenen er i fuld gang med forberedelserne til dette års musical

Se billedserie Kulsvierscenen har 120 medlemmer i alle aldre. Nogle medlemmer er med til hver opsætning, mens andre deltager, når de har tid. Til opsætningen af Grease er det yngste medlem 10 år, mens det ældste er 75 år. Derfor er eleverne på Rydell High heller ikke just jævnaldrende. Men ifølge teaterforeningen gør sminken meget af arbejdet, og rynker kan både tegnes og glattes ud. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

I disse dage finpudses Kulsvierscenens årlige teateropsætning. De medvirkende vender hvert år tilbage til et særligt fællesskab og et kollektivt sus.

På Kulsvierscenens skrå brædder søndag eftermiddag er teknikere, musikere og skuespillere i færd med at få styr på de sidste detaljer. Og det er i et hastigt tempo, for tiden er knap.

I næste weekend trækker Kulsvierscenen nemlig det olivengrønne fortæppe fra i Kulsviergårdens teatersal og inviterer publikum med til 1950'ernes Rydell High School. Teatret opsætter musicalen Grease, som den kendte film med Olivia Newton-John og John Travolta bygger på.

Fra et baglokale lyder tonerne af »Hopelessly Devoted To You«. Drengebanden The T-Birds og kvindekliken Pink Ladies øver dansetrin på scenen, og de sidste lysspots bliver hængt op i teatersalens loft.

Teaterforeningen er næsten helt klar, men hvis der alligevel skulle opstå et problem, så griber fællesskabet det, fortæller 48-årige Martin Boll, der spiller Danny Zuko.

- Det giver et kick at være med i det fællesskab, som teatret er. Det er fantastisk at opleve det kollektive sus, der sker, når lang tids arbejde kulminerer. Vi er afhængige af hinanden. Der kommer utvivlsomt ting, vi skal redde, når vi spiller. Men det er noget, vi gør sammen, siger han.

Lige nu er han iklædt vandrestøvler og en mørkegrøn fleecetrøje, men om lidt er den varme trøje og de praktiske sko skiftet ud med Converse sko og en sort læderjakke.

Martin Boll og hans tre børn har været en del af Kulsvierscenen de sidste seks år, og for ham er det noget helt særligt.

- Det er først og fremmest en fantastisk mulighed for at se mine børn på en anden måde. Men det er også en meget speciel oplevelse at finde ud af, hvor meget folk kan byde ind med i et lokalsamfund. Vi kan allesammen noget forskelligt, men vi er sammen om teatret. Det er et fællesskab, man ikke har på samme måde andre steder, siger han.

Og det er netop teatret, der er fællesnævneren, siger 17-årige Amalie Fobian, der spiller den kvindelige hovedrolle Sandy.

- Det, at det ikke er et professionelt teater med en specifik målgruppe, gør, at man lærer mennesker at kende, som man ellers ikke normalt ville møde, siger Amalie Fobian. Foruden de nye bekendtskaber, er der også velkendte ansigter i teatersalen.

- Min kæreste og min kærestes mor og far er her. Det var dem, der fik mig med. Det er rigtig hyggeligt, at vi kan se meget til hinanden og lave noget, vi allesammen godt kan lide, siger Amalie Fobian, der er en del af Kulsvierscenen for første gang i år og har set frem til at spille med i Grease.

- Jeg elsker Grease. Det er en historie, som alle kender og har et forhold til. Der er en masse god musik, og så har musicaludgaven også en række scener, der ikke er med i filmen, så publikum stadig kan blive overraskede, selvom de kender historien, siger hun.

Medvirkende i alle aldre Der er ikke kun et aldersspænd mellem de to hovedroller. Teatrets yngste medvirkende er 10 år, mens den ældste er 75 år, og det er en del af teatrets DNA, fortæller instruktør Susanne Andreasen.

- Vi har ikke auditions, og vi går ikke så meget op i, om kvinder spiller manderoller, og om unge spiller ældre roller eller omvendt. Vi fastsætter rollerne ud fra dem, vi har. For mange er det en tradition at være en del af teatret. Kigger man på rollelisterne, går mange af de samme efternavne også igen. Det er et familieforetagende, siger Susanne Andreasen, der også er formand for Kulsvierscenens forening, som har eksisteret i 40 år.

Nye og gamle tider Ifølge de to hovedroller er stykket både et indblik i en anden tid og i den danske ungdom. Martin Boll arbejder som skolelærer i udskolingen på Hanebjerg Skole, og Amalie Fobian går på Rungsted Gymnasium, og på den måde har de begge et indblik i, hvad unge mennesker går og tumler med.

Og selvom musicalen skildrer ungdommen i 1950'erne, er der alligevel nogle ting, der går igen, mener de to skuespillere.

- Der er både fasttømrede kliker, ufrivillige graviditeter, elever der dropper ud, turbulente kærlighedsforhold og sommerferieforelskelser. Og på den måde er det måske ikke så langt fra unges virkelighed i dag, siger hun.

- Og samtidig var historien ikke skrevet på samme måde, hvis den var skrevet i dag. Det er klart, at moralen i historien er, at man skal holde fast i den, man er. Men selve handlingen skildrer jo egentlig, at det går bedst, hvis man bare følger de normer, som samfundet sætter for en. Der tror jeg, at vi som samfund har rykket os, siger Martin Boll.

Men alligevel ser de to skuespillere nogle ligheder i de karakterer, de spiller.

- Som udgangspunkt var Sandy-karakteren min totale modsætning. Jeg er meget udadvendt, og hun er meget stille og tilbageholden. Men alligevel kan jeg godt genkende nogle af de følelser, hun går rundt med, siger Amalie Fobian.

- Ja, man finder ting frem i sig selv, som resonerer med den rolle, man spiller. Danny Zukos smartass-attitude er eksempelvis en side, jeg godt kan finde frem i mig selv, siger Martin Boll.

Forestillingen varer to timer og har premiere lørdag den 18. januar klokken 15.30. Kulsvierscenen spiller i alt seks forestillinger fordelt på tre weekender frem til søndag den 2. februar. Billetterne koster mellem 80 og 135 kroner og kan købes på www.billetten.dk.