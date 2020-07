Se billederne: Kokkelandshold skaber sommerminder for udsatte unge

Se billedserie Der blev brugt mange kræfter på anretningen, der både bestod af spiselige blomster, bær og krydderurter. Foto: Allan Nørregaard

Mandag satte to kokke fra kokkelandsholdet madlavning på skemaet til dette års sommerlejr for udsatte unge på Luthersk Missions Højskole.

Ti unge har indfundet sig på det skakternede gulv i blå og hvide farver i salen på Luthersk Missions Højskole mandag eftermiddag. Foran dem er tre borde, hvor ingredienser står sirligt opstillet på rad og række, og kærnemælk, tykmælk, citroner, jordbær, vanilje og krydderurter pryder på bordene.

I midten af rummet står holdkaptain for det danske kokkelandshold Christian Wellendorf og hans kollega Bjarke Jeppesen og præsenterer råvarerne.

Ved første øjekast kunne det let ligne begyndelsen på et afsnit af en madlavningskonkurrence, men der er hverken fjernsyn eller konkurrence på tapetet. Derimod er det blevet tid til en madlavningsworkshop for sårbare unge, som tilbringer en uge af deres sommerferie på Blå Kors' sommerlejr på Luthersk Missions Højskole.

Og det er et arrangement, som Christians Wellendorf har set frem til.

- Vi er glade for, at vi kan være med til at støtte op om en god sag og til at give en gruppe unge, der har det svært, et godt sommerminde, siger han.

Foruden en god oplevelse, håber de to kokke også at være med til at inspirere.

- Madlavning er jo vores dybe passion. Det er vores arbejde, men det er også vores hobby. Vi håber, at vi kan bringe den ro, som vi finder i at lave mad, videre til de unge og inspirere dem til at følge deres drømme, siger Bjarke Jeppesen inden madlavningen for alvor går i gang.

Hænderne afsprittes, knive og skærebræt findes frem, og lejrens unge giver sig til at skære jordbær og piske kærnemælk. Dagens ret er nemlig en gammel kending inden for sommerdesserter, og når dagen er omme, kan deltagerne kaste sig over en kærnemælkskoldskål med danske jordbær og karamelliseret hvid chokolade.

Et årligt pusterum Sommerlejren arrangeres af Blå Kors og er for unge i alderen 13 til 20 år, som kommer fra udsatte hjem, med eksempelvis sociale og økonomiske udfordringer, misbrug eller sygdom.

Ved et af bordene står Christian Bostrøm, som deltager i sommerlejren for andet år i træk.

- For mig er lejren et pusterum. Det er svært at forklare, men selvom vi allesammen er meget forskellige, så minder vi også om hinanden. Det er rart at komme et sted, hvor de andre forstår en og lytter til, hvad man har at sige, siger han.

Og selvom han sjældendt bruger tid i køkkenet, kan han godt lide at lave mad, og han er derfor meget begejstret for dagens aktivitet.

- Det er mega fedt og anderledes i forhold til, hvad man plejer at lave i sin sommerferie. Hvis jeg var hjemme, ville jeg måske bare kigge på min telefon eller gå rundt udenfor med mine venner, siger han, inden han vender tilbage til køkkenbordet og giver sig til at plukke bladene af en citronmelisseplante, der skal bruges som pynt, når koldskålen skal anrettes.

Noget af fortælle En af de frivillige, der står bag årets sommerlejr, er lejrchef Sigrid Blay Steiner. For hende handler lejren også om, at give dem oplevelser, som de kan fortælle om, når de vender hjem.

- Det er da ret sejt at komme første skoledag og fortælle, at man har tilbragt en dag med kokke fra kokkelandsholdet. Jeg er utrolig stolt af at være med til at give de unge den opmærksomhed og de oplevelser, de fortjener. Vi vil gerne være med til at vise dem, at de er noget værd, og at de også kan opnå det, de drømmer om, og det er det, jeg tror og håber, at denne her aktivitet kan være med til, siger hun.

I løbet af sommeren sender Blå Kors omkring 200 børn og unge på sommerlejr.

Sommerlejren i Hillerød varer frem til slutningen af denne uge, og i næste uge er det sommerlejren på Hestlund Efterskole i Bording, der får besøg af kokkelandsholdet.