Se billederne: Klaverfabrikken gik i rødt

Spillesteder og kulturinstitutioner over hele landet gik onsdag i rødt - også i Hillerød

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 15:38

Eventbranchen styrtbløder under coronakrisen.

Det budskab spredte spillesteder og kulturinstitutioner i hele landet onsdag aften, hvor de lå badet i rødt lys for at skabe opmærksomhed omkring en blødende branche - eventbranchen.

Også i Hillerød blev facaderne lyst op i rødt skær. På Klaverfabrikken lyste facaden op, da klokken slog 20, for spillestedet vil gerne markere, at de langsigtede problemer er begyndt at vise sig nu.

Scener, lyd og lys Det handler om de mennesker, som sørger blandt andet scener, lyd, lys, baren og toiletvogne til koncerter, festivaler og events.

"Mange af disse højt specialiserede folk er begyndt at søge mod nye brancher - for her er der intet at lave. Det betyder for branchen, at den er i frit fald, og når kultur/event-Danmark på et tidspunkt åbner op igen - hvem er så tilbage? Til alle Klaverfabrikkens koncerter er der lyd-/lysteknikere til stede. Ingen af dem er fastansat, men lever fra job til job som freelancere. Normalt er dette ikke en bekymring - for Kulturdanmark er under normale omstændigheder sprudlende. Men når der ikke er nogen udsigter til en stabil strøm af koncerter og en aflyst festivalsommer, bliver der længere fra job til job," skriver Klaverfabrikken i en pressemeddelelse.

Råb om hjælp Derfor blev de røde lamper på Klaverfabrikkens facade både tændt i et håb og et råb om hjælp, skriver spillestedet:

"Med en eventbranche, hvor udlejningsfirmaer, eventpersonale, teknikere og alle de andre, der får tandhjulene til at dreje rundt, begynder at forsvinde - og så begynder fundamentet, som kulturinstitutionerne står på, at krakelere," skriver de.

Også Festssalen Også Festsalen på Søndre Jernbanevej lyste i rødt onsdag. Her håber Jacob Sundberg, at politikerne vil sætte gang i nogle hjælpepakker til branchen under pandemien.

Aktionen var arrangeret af foreningen for dansk Koncert og Event Personale Ko:EP og foregik under hashtagget #lightitred