Se billedserie Mandag aften var sidste chance for, at folketingskandidaterne kunne optræde ved et vælgermøde i Hillerød. Alle partier på nær Socialdemokratiet havde stillet med kandidater til mødet, der blev holdt i Danske Banks lokaler. Her ses Anna Libak (V), Lise Müller (SF) og Marlene Harpsøe (DF) i samtale forud for mødet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Kandidater kæmpede ved den sidste debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Kandidater kæmpede ved den sidste debat

Hillerød - 04. juni 2019 kl. 05:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 ud af 13 opstillingsberettigede partier stillede med kandidater, da Danske Bank mandag lagde lokaler til det sidste vælgermøde i Hillerød inden folketingsvalget. Kun Socialdemokratiet var fraværende ved debatten, hvor over 70 mennesker var mødt op for at høre partiernes holdninger til adskillige emner. Og særligt klimaudfordringerne var i fokus hos politikerne.

- Vi har et problem, der skal løses. Jeg kommer fra forskningsverdenen, og der er vi ikke interesserede i halve løsninger. Dem, der er sorte, lader som om, de er grønne, og jeg er nødt til at sige, at der er nogle, der er grønnest, sagde Theresa Scavenius, kandidat for Alternativet, og fortsatte:

- Det frustrerer også mig, at vi skal have denne her lidt hysteriske debat om klima, men vi skal have en klimapolitik, der matcher den udfordring, vi har. Det er der, debatten skal hen.

Mens Radikale Venstre erklærede sig parate til at betale »co2-regningen« gennem afgifter, erklærede Liberal Alliance sig som stærke modstandere af flere afgifter.

- Selvfølgelig skal vi leve, men vi skal også betale for den regning, det er, at udlede så meget co2. Vi skal skabe et incitament ved at betale for den co2, man bruger. Det vil ændre vores adfærd en smule, og de penge, vi får ind på den måde, kan vi investere i grøn omstilling, sagde Christina Thorholm (R), mens May-Britt Kattrup (LA) supplerede:

- Vi er enige om, at der er udfordringer, men vi er ikke enige om, hvordan vi skal løse dem. Vi mener ikke, vi skal løse dem ved at overdynge danskerne med afgifter. Vi skal forske i teknologisk udvikling, og vi vil afsætte 37 milliarder kroner til forskning i teknologisk udvikling. Det er seks gange så meget, som man bruger i dag, sagde hun.

Og hun mødte opbakning fra Mette Abildgaard (K).

- Selvom jeg ikke er enig med dig, håber jeg inderligt, du bliver valgt ind i folketinget, så du kan komme ud af dit forskerkontor og ind på Christiansborg og opleve, hvordan vi sidder og forhandler med hinanden om fælles løsninger, sagde hun til Theresa Scavenius og fortsatte:

- Afgifter skal bruges klogt. Vi ved, at afgifter på cigaretter vil reducere de unges rygning med 75 procent. Det giver mening, sagde Mette Abildgaard, der erklærede klimaområdet for en »hjertesag«.

Mette Thiesen (NB) påpegede, at Danmark kun udgør en lille procentdel i det samlede co2 regnskab.

- Lad os beholde fornuften i denne her debat i stedet for at banke hinanden i hovedet. Vi skal løse det her globalt. Det er lande som Indien og Kina, der udleder enormt meget co2. Vi skal forske bredt og skabe bedre vilkår for iværksættere, for vi er gode til at være innovative i Danmark, og det er det, vi skal bruge, sagde hun, mens Marlene Harpsøe (DF) også erklærede sig modstander af afgifter.

- Hold da op, hvor snakker man meget om flere afgifter. Det giver ikke mening at beskatte danskerne mere og mere. Vi har råd til velfærd, hvis vi bare prioriterer pengene på den rigtige måde. Jeg tror ikke på afgifter, og jeg tror ikke, at det er den måde, danskerne får råd til at leve mere miljøvenligt, sagde hun.

Det erklærede Britta Kristensen (KD) sig dog uenig i.

- Det, der sviner mest, skal der lægges afgifter på. Vi har forpligtet os med Parisaftalen, og vi er nødt til at gøre noget, for det går den forkerte vej med co2-udslippet, sagde hun.

Lise Müller (SF) talte for, at partierne fokuserede på fælles løsninger.

- Klimaet er ikke noget, der lader sig forhandle med. Det er noget, vi skal løse, men vi skal også lade være at præsentere det som om, der kun findes en rigtig løsning, sagde hun.

Venstres Anna Libak gjorde klart, at klimainvesteringer også kræver vækst.

- Det er dyrt at omlægge et helt samfund, og det vil i den grad kræve vækst. Vi er nødt til at sørge for en ordentlig vækst, og det kan jo godt være grøn vækst, sagde hun, mens Tormod Olsen (Ø) argumenterede for, at man slet ikke skal være bange for at bruge penge på klima.

- Det kommer til at koste rigtig mange penge, hvis vi ikke gør noget. Regningen bliver massiv. Derfor skal vi gøre noget, og hvis man er med til at forurene, kan man vel også være med til at betale, sagde han.

Stram Kurs-kandidaten Iben Thranholm var ked af, at debatten centrerede sig om økonomi.

- Vi skal passe på ikke at gøre det hele op i vækst og velfærd. Jeg køber ikke argumentet om, at indvandring er okay, så længe folk er i arbejde og tager en uddannelse. Vi skal gøre op med det socialdemokratiske evangelium og lade være at tro, at de her mennesker holder op med at være religiøse eller ikke bliver radikaliserede, hvis bare de uddanner sig, sagde hun og fortsatte:

- Vi skal tænke på, hvad det er for et samfund, vi vil have. Vi skal gøre det mere attraktivt at få børn, og gøre op med, at mange børn og unge i vores samfund i dag lider af selvdestruktiv adfærd. Vi skal spørge os selv, om det er fordi, familien er brudt sammen. Og det er det fundament, vi skal bygge op, i stedet for at tale om økonomisk vækst.

Partiet Klaus Riskær Pedersen, repræsenteret ved kandidaten Søren Søfelt, blandede sig ikke i klimadebatten, men erklærede, at partiet ønsker et opgør med skattesystemet.

- Vi er et nyt parti, og man kan kalde os et rødt konservativt parti. Vi satser på at lægge hele skatteopkrævningen om og få en retfærdig fordeling, så de store multinationale selskaber får lov at betale skat i Danmark i stedet for, at de slipper af sted med nul kroner i skat, sagde han.

Folketingskandidaterne har nu kun én dag tilbage i den længste valgkamp i 45 år, inden vælgerne onsdag skal sætte deres kryds.