Se billedserie Når vejret ikke er til at tage på stranden, er selvpluk på Vejborggard en oplagt familieaktivitet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Jordbærsæsonen blev forsinket, men nu bugner markerne på Vejborggaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Jordbærsæsonen blev forsinket, men nu bugner markerne på Vejborggaard

Hillerød - 07. juli 2021 kl. 16:11 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

- Alle danskere interesserer sig for vejret, siger Jesper Thorup. Men for ham er interessen for vejret nok en smule større end for de fleste.

Han driver nemlig, sammen med kompagnon Ernst Glerup, Jordbærcentret Vejborggaard, der hvert år tiltrækker kunder fra hele Hillerød-egnen, der er på jagt efter friske, danske jordbær eller nogle af de mange andre bær og grøntsager, der bliver tilbudt i det rød-hvide telt ved Roskildevej. Og vejret gav i foråret Jesper Thorup anledning til bekymring.

- Vi havde en kold april og maj, og maj var desuden meget solfattig. Det er alt det, jordbær ikke kan lide, fortæller han.

Derfor startede sæsonen da også først 8-10 dage senere end normalt.

Nu er bærrene kommet efter det, og allerede når man forlader sin bil på parkeringspladsen ved siden af teltet, bliver man mødt af den velkendte søde duft af jordbær.

- Det var lidt knebent, men vi nåede det, og nu bugner vores marker. Det er langt bedre end de sidste par år, hvor planterne fik frostskader. Så på trods af forsinkelsen, kan man godt sige, vejret har været med os, siger Jesper Thorup.

Godt vejr kan være skidt De bugnende marker er flittigt besøgt, og jordbærcentret har mellem 1000 og 2000 kunder om dagen, hvoraf mange er gengangere. Jordbærplukning er i høj grad en familieaktivitet, og derfor er markerne særligt velbesøgte, når skolerne holder sommerferie. Hvis man ikke selv vil plukke sine bær, sørger cirka 20 ansatte i markerne for, at der altid er fyldte bakker i salgsteltet.

- Selvplukkerne er ikke så kræsne, men bærrene i teltet skal være flotte, fortæller Jesper Thorup.

Ligesom vejret spiller en rolle for bærrenes vækst, bliver salget også påvirket af vejret. Man kan måske fristes til at tro, at jordbærplukning er en aktivitet, der tiltrækker flest, når solen skinner, men det er ikke altid tilfældet, forklarer Jesper Thorup:

- Det er næsten en fordel for os, hvis det er lidt overskyet, for hvis det er godt vejr, og solen skinner, skal alle på stranden.

Og så må bærrene altså vente.

Strækker sæsonen Udover jordbær sælger Vejborggaard også en bred vifte af andre produkter.

- Vores hovedkulturer er jordbær, ærter, kartofler og hindbær, men vi har også mange biprodukter som honning, rabarber, stikkelsbær, solbær og ribs, fortæller Jesper Thorup.

Topsællerten i form af jordbærrene er skarpt efterfulgt af kartofler og ærter, men også hindbærrene er populære. Sæsonen for hindbær er længere end jordbærrenes, og det glæder Jesper Thorup:

- Jo længere en sæson, jo gladere bliver vi, selvom det er hårdt arbejde, siger han.

For jordbærrenes vedkommende forsøger de på Vejborggaard at strække sæsonen så langt som muligt, og for at kunne tilbyde kunderne friske jordbær hen over hele sommeren, har jordbærcentret 13 forskellige sorter på deres marker, der modner på forskellige tidspunkter. De seneste år har sæsonens sidste sort været Malwina. Det er det igen i år, og dermed slutter sæsonen af med lidt af et brag.

- Det er et mørkt og gennemfarvet jordbær. Det er virkelig et kvalitetsbær, siger Jesper Thorup.

Forberedelse til næste år Når sommeren går på hæld, og markerne står tomme, efter de sidste Malwina-bær er blevet plukket, begynder forberedelserne til næste sæson. Selvom arbejdsdagene for Jesper Thorup, der over sommeren begynder 4.30 og slutter ved 20-tiden, bliver kortere, er der altså stadig noget at se til. Planterne skal plejes, der skal plantes nyt, og der skal ryddes op i markerne, så kunderne også næste år kan hente friske forsyninger på Vejborggard. Men sæsonen er langt fra slut endnu, fortæller Jesper Thorup: - Vi regner med at holde den kørende indtil lidt ind i august.