Se billederne: Ikke en ledig stol til sæsonstart på Jazz i Rosenhaven

"Herfra kunne jeg se, at Rosenhaven var blevet fyldt helt op - der var ikke et ledigt bord eller stol, og den sidste rest af min nervøsitet forsvandt".

Brassbandet marcherede for fuld musik ind i haven, hvor de sammen med dagens hovedorkester, der bestod af fem tidligere medlemmer af det berømte Papa Bues Viking Jazz Band, leverede 'When the Saints come marching in' til et begejstret publikum.