Se billederne: Hjemmeværnsøvelse ved Brødeskov

Se billedserie Patruljer går langs hegnet, der omkranser militæranlægget. Mens de patruljerer giver de løbende meldinger over kommunikationssystemet.

Hillerød - 20. september 2021 kl. 10:15 Af Magnus Eg Møller. Foto af Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

Ruller af natotråd løber over vejen, og en mand i camouflagetøj står vagt med sit våben. Bag natotråden står store klodser chikaner for køretøjer, og kommer man forbi chikanerne bliver man mødt af en stor port, hvor flere mænd i camouflage står vagt og kontrollerer, hvem der kommer og går på militæranlægget ved Brødeskov.

Hjemmeværnet indledte fredag aften en storstilet øvelse i Nordsjælland, og Forsvarets Depot og Værksted Brødeskov er blot en af mange lokaliteter, hvor hjemmeværnet er på spil. Cirka 50 mænd og kvinder, unge såvel som gamle, er lørdag formiddag til stede ved de gamle militærbygninger.

Hovedopgaven for gruppen i Brødeskov er i denne øvelse bevogtning og overvågning.

Natten til lørdag har en overvågningsgruppe været ude på opgave, hvor de har holdt øje med en flok fjendesympatisører, og mens de tager sig et velfortjent hvil, holder deres kolleger skansen. Nye øvelsesdeltagere kommer stille og roligt dumpende og slutter sig til de andre.

Hjemmeværnsveteraner Per Fallesen og Preben Skovengaard er netop mødt op. De var ikke med i øvelsen fredag, men det er sikkert at sige, at de alligevel har øvet sig mere end de fleste. Preben Skovengaard har været i hjemmeværnet i snart 60 år, mens Per Fallesen har været med i cirka 40 år.

- Øvelserne var anderledes, da jeg begyndte under den kolde krig. I dag øver vi ikke krig, men en situation, hvor vi er på vej ind i en krise. Det handler om beredskab og bevogtning, og sådan en øvelse kan sagtens være lige så svær, siger Preben Skovengaard.

Preben Skovengaard fortæller, at hjemmeværnet talte cirka 77.000 frivillige, da han begyndte. I dag er der knap 16.000, og distriktschef for hjemmeværnet i Nordsjælland, Kim Guldbech, håber, at flere vil fatte interesse for at blive en del af fællesskabet:

- Vi har en god vare og et godt samarbejde med det øvrige samfund. Vi giver den alle en skalle for at værne om nationens sikkerhed, og det kan vi altid bruge flere folk til, siger han.

Trussel fra øst Øvelsen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor en fjende rører på sig mod øst. Samfundet fungerer stadig som sædvanligt, men hjemmeværnet er blevet sat ind for at beskytte militærbasen i Brødeskov mod sabotage. Samtidig er en række fjendesympatisører på spil i landet.

En af dem har etableret en træningslejr ude i Brødeskov, og det er her, der natten til lørdag har været et hold ude at observere. Natten til søndag skal de forsøge at tilfangetage lederen.

- Vi forsøger at gøre det så realistisk som muligt. Det, patruljen melder tilbage, er det, vi reagerer på. Man kan sige, det er patruljen, der bestemmer opgaven, siger Kim Guldbech og fortsætter:

- Der kommer nogle momenter, hvor både adgangskontrolposten og vores overvågning bliver udfordret. De skal træne, hvordan de reagerer på det, de møder. Normalt foregår al træning på underafdelingsniveau, men denne øvelse er en samøvelse mellem alle enhederne.

Skudveksling ved skoven Manden ved forposten udenfor indgangen kommer pludselig spænende hen til porten.

- Har vi nogen ude på marken? spørger han

- Nej. Har du selv set nogen derude, svarer en anden.

- Ja. De var bevæbnede, og de så ikke venlige ud.

Lynhurtigt eskalerer situationen, og efter hurtig og effektiv kommunikation over radiosystemet, spreder hjemmeværnsfolkene sig rundt langs hegnet. Alle har opmærksomheden og geværerne rettet mod det åbne areal ved siden af forsvarsanlægget.

Straks efter udbryder ildkamp. En gruppe fjender skjuler sig i det høje græs cirka 100 meter ude på marken, mens de sender skud afsted mod militæranlægget.

Hjemmeværnsfolkene på den anden side kravler på maven for ikke at blive ramt. Brødeskov er pludselig forvandlet til en krigszone, og ekkoet fra det første skud når knap at lægge sig, før det aflyses af et nyt.

Selvom skuddene er blanke, og der blot er tale om en øvelse, agerer hjemmeværnet, som handlede det om liv eller død.

Træner koordinering - Hvor vil du have os, spørger en mand fra en gruppe, der kommer spænende til.

- Søg op og få indsigt, svarer en anden, der tilsyneladende er en form for gruppeleder.

Endnu en gruppe kommer løbende til og tager opstilling langs hegnet.

- Spred jer ud! I ligger for tæt!

En øvelsesleder bevæger sig rundt i baggrunden og observerer, hvordan øvelsesdeltagerne griber situationen an.

- Det handler om at træne deres koordinering, forklarer han.

Der går længere tid mellem skuddene, indtil de efter knap fem minutter helt ophører. Fjenden er nedkæmpet, og militæranlægget er fortsat under hjemmeværnets kontrol.

Distriktschef Kim Guldbech fortæller om scenerne, der netop har udspillet sig:

- Det er måske lidt ekstremt. Men det gør ikke noget.