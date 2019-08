Se billederne: Hillerøds kommende arena når 100 partnere

Se billedserie Opvisningshallen i den nye arena er ved at tage form, og byggeriet skrider planmæssigt fremad ifølge FrederiksborgCentrets direktør, Carsten Larsen. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 01. august 2019 kl. 05:52 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndværkerne er i fuld gang i Arena Hillerød, som lige så stille tager form. Den 300 kvadratmeter store VIP-lounge med plads til knap 300 spisende gæster er blevet udstyret med glas ud mod hallen, ligesom de ni skybokse til VIP-gæster er blevet bygget op. De faste tribuner, som suppleres med mobile tribuner, der skaber siddepladser til 3000 mennesker, er ligeledes blevet bygget, mens der også knokles med at gøre det 700 kvadratmeter store foyerområde klar til åbningen af arenaen den 7. januar næste år.

Onsdag nåede FrederiksborgCentret en milepæl, da aftalen med arenaens partner nummer 100 kom på plads. Det er firmaet Peiter Olsen El, der har underskrevet den seneste samarbejdsaftale med Arena Hillerød.

- Vi vil gerne være med til at støtte op om det lokale kultur- og sportsliv, og derfor synes vi, det giver god mening at blive partner, siger Dion Olsen, direktør i Peiter Olsen El.

Ifølge Carsten Larsen, direktør i FrederiksborgCentret, betyder partneraftalerne meget for FrederiksborgCentret.

- Vi er rigtig glade for, at så mange har sagt ja til at blive partnere. Det vidner jo også om, at det, vi laver i FrederiksborgCentret, er godt, når der er så mange, der gerne vil være med. Det er jeg stolt over, siger han og fortsætter:

- Derudover betyder det selvfølgelig også noget økonomisk, for når vi når 200 partnere, så kan vi sige, at vi er sikre på at have solgt i hvert fald de første 500 billetter til et arrangement her. Så det giver en god bund.

Salgschef Henrik Parbst har været på hårdt arbejde for at få de mange samarbejdsaftaler i hus.

- Det har selvfølgelig krævet noget arbejde, men jeg synes, det er rigtig flot, at vi kan præsentere de første 100 partnere her seks måneder før, arenaen åbner. Der er mange, både små og store virksomheder, der kan se muligheder i at blive partnere og tilbyde deres medarbejdere og kunder oplevelser her,fordi arenaen er så alsidig, og der både vil være mulighed for at oplevelse sport og kultur og holde møder, siger han.

Det skorter ikke på ambitionerne i FrederiksborgCentret, der inden for det næste år gerne vil have endnu 100 samarbejdsaftaler underskrevet. Helt centralt mangler arenaen, der endnu har arbejdstitlen »Arena Hillerød«, også stadig en navnesponsor.

- Vi arbejder stadig på at få en navnesponsor. Det har vist sig sværere, end vi troede, at finde en, konstaterer Carsten Larsen.

Han glæder sig over, at den kommende arena vil give FrederiksborgCentret helt nye muligheder.

- Den skal kunne bruges på mange forskellige måder, den skal supplere de øvrige haller, og så skal den også psykologisk være en del af FrederiksborgCentret og ikke en selvstændig bygning. Den nye arena øger vores fleksibilitet, siger han.

Mens åbningsdagen den 7. januar ligger fast, vil FrederiksborgCentret dog allerede i november begynde at teste hallen af.

- Vi vil gerne holde et par generalprøver, så vi har en håndboldkamp i kalenderen den 22. november, og vi har formentlig også en koncert i december. Det er vigtigt for os at få prøvet det af, for det kan være, flowet viser sig at være helt anderledes, end vi havde tænkt det, og der vil helt sikkert være nogle ting, vi har overset, som vi gerne vil have på plads til vi åbner, siger Carsten Larsen, som ikke er i tvivl om, at den kommende arena på 8800 kvadratmeter bliver en gevinst for Hillerød.

- Det giver både synlighed til Hillerød, og det skaber nogle nye oplevelser i Hillerød. Vi kan trække noget andet til Hillerød, end vi har kunnet tidligere, og det smitter også af på omsætningen i resten af byen på overnatningssteder og restauranter. Det øger kvaliteten af at bo i Hillerød, fordi man nu kan få de her større oplevelser tæt på, hvor man bor, siger Carsten Larsen.