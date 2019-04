Se billederne: Hillerøds holdspiller hyldet

Se billedserie Carsten Larsen havde travlt med at hilse på de mange fremmødte, der var kommet for at sige tillykke. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 26. april 2019 kl. 00:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gavebordet bugnede, og køen til at trykke fødselarens hånd var lang, da der torsdag eftermiddag var reception i FrederiksborgCentret i anledning af centrets direktør Carsten Larsens 60 års fødselsdag.

Politikere, venner og kolleger fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningslivet samt Carsten Larsens familie var mødt op for at ønske den vellidte direktør tillykke med fødselsdagen.

Carsten Larsen har været direktør i FrederiksborgCentret siden 2001, og den udvikling, FrederiksborgCentret har været igennem i hans år, har været enestående.

- Du har skabt et markant samlingspunkt, et kraftcenter for hele byen. Der sker ikke meget, uden at du eller FBC (FrederiksborgCentret, red.) er en del af det. Med Arena Hillerød bliver FBC også et kraftcenter for Nordsjælland, det er det mål, vi har sat os. Aktiviteter, koncerter, events, mv. er mangedoblet gennem dine år. Mere en million mennesker kommer om året gennem FrederiksborgCentret. Du deltager i mange sammenhænge. Man kan sige Hillerød og så noget derefter: Elite, Kunstfond, Kunstdage, Live, Riddere, Byforum som du er formand for og Den Levende Julekalender, sagde bestyrelsesformand Torben Nyegaard Olesen i sin tale.

Drevet af nysgerrighed

Carsten Larsen er da i den grad også kendt som en mand, der er her, der og alle vegne, når det kommer til at skabe aktiviteter i Hillerød.

- Din indgangsvinkel er, at du er nysgerrig. Du er samtidig overbevist om, at ting kan lykkes i fællesskab. Men du forventer også, at andre bidrager. Du forventer, at man tager det ansvar for sine opgaver, som man har. Du er imødekommende over for ideer. Kommer der nogen med en halv ide, vil du meget gerne være med til at udvikle den. I det tilfælde, når man er sådan en iværksætter, så er det ikke alt der lykkes. Men du mister ikke modet, så må man finde på noget nyt, og det er en stor kvalitet at have. Du har en stærk social indstilling, du vil gerne favne bredt. Men du fornægter ikke, at du kommer af den bornholmske granit, så nogen vil måske sige, at man ind imellem kan slå sig lidt. Du har det ikke godt med bureaukrati, der ikke vil være med til løsninger. Man skal være løsningsorienteret uanset, hvad udfordringen er, fortsatte Torben Nyegaard Olesen.

Pensionen må vente

Til sidst rundede han af med at sige, at bestyrelsen så frem til at arbejde sammen med Carsten Larsen i mange år fremover:

- Uanset hvilken partifarve man har, så kommer dit job ikke ind i den kategori, hvor du kan gå på førtidspension. For det er ikke belastet nok, så du kan mindst blive her 10-15 år endnu, og det ser vi frem til, sagde Torben Nyegaard Olesen, inden han takkede Carsten Larsen mange gange og udråbte et hurra for fødselaren.

En holdspiller

Også Jørgen Simonsen, bestyrelsesformand for Nordsjælland Håndbold, takkede Carsten Larsen for sit store engagement. Jørgen Simonsen var en ekstra glad mand, da Nordsjælland Håndbold onsdag aften sikrede endnu en sæson i den bedste danske håndboldliga.

- For os er du en top håndboldspiller, og du har de rette kvaliteter. Vi ved ikke, om du kan stå på mål, men alt det andet kan du i hvert fald: Du er en god medspiller, der vil spillet. Du er en sublim playmaker, der kan sætte systemer og initiativer i gang. Du har en fantastisk placeringsevne til at være det rigtige sted på det rette tidspunkt. Du har en vilje til at nå målet, som er sat, for eksempel den nye arena, som vi glæder os rigtig meget til at spille i. Sidst men ikke mindst er du på alle måder en farvestrålende person med et godt humør, som løser de fleste udfordringer, sagde Jørgen Simonsen.

Fødselsdagen fortsætter lørdag, hvor Carsten Larsen holder en privat fest for venner og familie.